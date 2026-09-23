İSTANBUL, (DHA) - TÜRK mitolojisinin anlatılarından beslenen Yeşim Taşı Efsanesi, fantastik macera türünde yeni bir sinema evreninin kapılarını aralamaya hazırlanıyor.

Kronik Yayınları tarafından yayımlanan Ömer Ünal'ın aynı adlı kitap serisinden sinemaya uyarlanan Yeşim Taşı Efsanesi, beyazperde için geliştirilen geniş bir fantastik evren üzerine kuruluyor. Proje ve evren tasarımı Serdar Çetinkaya ile Murat Akkuş tarafından geliştirilen filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını Çetinkaya üstlenirken, senaryosunu Murat Akkuş kaleme alıyor.

Yeşim Taşı Efsanesi, Oğuz, Umay ve Berk'in kendilerini hiç bilmedikleri fantastik bir dünyanın içinde bulmalarıyla başlayan büyük bir macerayı merkezine alıyor. Üç arkadaşın yolculuğu, onları Yeşil Dünya ile Karanlık Dünya arasındaki kadim mücadelenin tam ortasına sürüklerken; dostluk, cesaret, dayanışma ve doğayla kurulan bağ hikayenin temelini oluşturuyor.

Türk mitolojisinin motiflerinden, sembollerinden ve anlatı mirasından beslenen film; kendine özgü coğrafyaları, karakterleri, yaratıkları ve mitolojik yapısıyla farklı anlatılara ve yeni maceralara açılabilecek geniş bir fantastik dünyayı beyazperdeye taşımayı hedefliyor.

Filmin yaratıcı ve teknik yapım sürecinde yeni nesil üretim teknolojilerinden ve yapay zekâ destekli görsel üretim yöntemlerinden de yararlanılıyor. AI yönetmenliğini Tayfun Tuna'nın, yardımcı yönetmenliğini Sefa Özkan'ın üstlendiği yapımda teknoloji, filmin görsel dünyasını geliştiren yaratıcı araçlardan biri olarak kullanılıyor.

Seslendirme yönetmenliğini Altay Çapan'ın üstlendiği Yeşim Taşı Efsanesi'nin seslendirme kadrosunda Sinan Pekinton ve Olcay Kavuzlu'nun yanı sıra, Ceylin Ada da yer alıyor. Ceylin Ada, filmin ana karakterlerinden Umay'a sesiyle hayat veriyor.

Projenin iletişim ve pazarlama yönetmenliğini Oya Atalay üstleniyor. Yeşim Taşı Efsanesi'nin iletişim stratejisi, marka konumlandırması, medya ve tanıtım süreçleri ile dijital iletişim çalışmalarının koordinasyonu Atalay tarafından yürütülüyor.

Türk mitolojisinin zengin anlatı mirasını fantastik sinema diliyle yeni kuşaklarla buluşturmayı amaçlayan Yeşim Taşı Efsanesi, aynı zamanda Türkiye'den doğan ve farklı hikayelerle büyüyebilecek yeni bir fantastik sinema evreninin ilk adımını oluşturuyor.

Yeşim Taşı Efsanesi, çok yakında sinemalarda.