ANKARA, (DHA)- EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, il emri, psikolojik danışman ve rehberlik normu ile ikinci il dışı tayin taleplerine ilişkin, 'Sahadan gelen taleplere duyarsız değiliz. Sosyal medyada yazmakla değil, bizzat bakanlıkla görüşerek çözmeye çalışıyoruz' dedi.

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, il emri, psikolojik danışman ve rehberlik normu ile ikinci il dışı tayin konularında açıklamalarda bulundu. Başkan Özat, 'İl emri konusunda bakanlıkta Genel Müdürlük ve Daire Başkanlığı düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Özat, 'Bakanlık bürokrasisi mevcut durumda il emrine sıcak bakmamaktadır. İlerleyen süreçte uygulanması öngörülmediği bizlere aktarıldı. İl emri konusunda nihai kararı Bakan Bey tarafından bildirilecektir. Öğretmenlerin yıllarca zor bölgelerde görev yaptıktan sonra istedikleri illere tayin olamamasındaki temel sorunu, yalnızca il emri üzerinden değerlendirilmemelidir. Emeklilik sistemi başta olmak üzere atama ve yer değiştirme sistemindeki farklı sorunlar da mevcut tıkanıklıkta etkilidir. Aile birliği, sağlık ve diğer mazeretler anayasal haklarla doğrudan ilişkilidir. Tayini gerçekleşmeyen Eğitim Gücü Sen üyeleri için hukuki destek sağlanacak ve gerekli davalar ücretsiz açılacaktır' diye konuştu.

Psikolojik danışman ve rehberlik normuna ilişkin de bilgi veren Özat, 'Yıllardır 'Okul varsa psikolojik danışman olmalı' anlayışıyla bu konuda mücadelemizi sürdürüyoruz. Bakanlıkla yapılan görüşmelerde, müstakil müdürlüğü bulunan okullara liselerden başlanarak kademeli şekilde psikolojik danışman ve rehberlik normu verilmesinin planlandığı bizlere aktarıldı. Norm Kadro Yönetmeliği değişikliği çalışmaları da devam etmektedir. Norm düzenlemesinin yazıldığı, ilgili hukuk birimleri ve farklı bakanlıklardan görüşlerin beklendiği bizlere bildirildi. Bu sürecin ardından düzenleme Bakan onayına sunulacaktır. Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe ilişkin kesin bir takvim vermek mümkün değildir. Daha önce mart ayı civarında tamamlanması öngörüldü ancak süreç gecikti' dedi.

'İKİNCİ İL DIŞI İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Öğretmenlerden yoğun şekilde gelen ikinci il dışı tayin talebini de Bakanlığa ilettiklerini belirten Özat, 'Yapılan görüşmelerde mevcut atama ve yer değiştirme süreçleri nedeniyle takvim oldukça sıkışık. Bakanlık tarafından şu an için ikinci il dışı tayine ilişkin yürütülen bir çalışma veya belirlenmiş bir takvim bulunmamaktadır. Yalnızca ikinci bir tayin hakkı verilmesi yeterli olmayacaktır. Öğretmenlerin tercih edebileceği gerçek ve yeterli sayıda boş kontenjan bulunması önemlidir. Eğitim Gücü Sen'in ikinci il dışı tayin döneminin gerçekleştirilmesi ve öğretmenlere açılacak kontenjanların artırılması için Bakanlık nezdindeki görüşme ve yazışmalar sürmektedir. Eğitim Gücü Sen olarak sahadan gelen taleplere duyarsız değiliz. Sosyal medya platformu olan Twitter'da yazmakla değil, bizzat Bakanlıkla görüşerek çözmeye çalışıyoruz. İkinci il dışı talebini görüşmelerle ve yazışmalarla gerçekleştirmeye, açılan yer sayısının artırılması için mücadele etmeye devam ediyoruz' diye konuştu.