Gülseren KARAPINAR-Mehmet ALA/İSTANBUL, (DHA)- İBN Haldun Üniversitesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı, düzenlenen törenle başladı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın 'Üniversitelerin Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi ve TÜBİTAK' konulu açılış dersini verdiği programın öncesinde konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, 'Biz, sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesini, çalışmasını arzu ediyoruz' dedi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni, üniversitenin Başakşehir'de bulunan ana kampüsünde yapıldı. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Avni Kula, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Zambry Abd Kadir, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törene, bazı akademisyenler boyunlarına Filistin kefiyesi takarak katıldı.

'ZENGİNLİĞİN EN BÜYÜK ÖLÇÜSÜ EĞİTİLMİŞ İNSAN ENERJİSİDİR'

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, 'Aziz gençler şunu çok iyi bilin: Yapay zeka bütün dünyayı işgal etmiş durumda, herkes yapay zekayla uğraşıyor. Ben de diyorum ki aziz gençler, siz yapay zekayı bırakın ilahi zekanıza bakın. Kendi kendinizi geliştirmeye bakın. En önemli mesele budur. Bugün dünyada zenginliğin ölçüsü ülkeler açısından ne petroldür, ne doğalgazdır, ne uranyumdur, ne altındır, ne gümüş; bana göre zenginliğin en büyük ölçüsü eğitilmiş insan enerjisidir' diye konuştu.

'BU ÇAĞDA YAŞADIĞIMIZ ZORLUKLARI FİKRİ DÜZEYDE ELE ALACAK EN PARLAK DİMALARA İHTİYACIMIZ VAR'

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, 'İbn Haldun Üniversitesi olarak geride bıraktığımız 10 yılda hamdolsun çok ciddi mesafeler aldık. Çok sağlam temeller üzerinde üniversitemizi inşa etmeye devam ediyoruz. Üniversite kurumunun kısa zamanda mucizeler yaratacak bir kurum olmadığının farkındayız. Mütevelli heyeti olarak biz aslında bir çınar ekmeye çalışıyoruz, büyütmeye çalışıyoruz. Ama büyükler demişler ki; 'Çınar ekenler, çınarın gölgesinde oturamazlar.' Çünkü çok daha fazla sabır gerekir. Onun belki çocukları, torunları ancak o çınardan o şekilde istifade edebilirler. Biz İbn Haldun Üniversitesi'nde böyle görüyoruz. Ama dünyanın böyle bir üniversiteye, böyle bir kuruma ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Rektörümüzün de işaret ettiği, bu çağda yaşadığımız zorlukları fikri düzeyde ele alacak en parlak dimalara ihtiyacımız var. Bugün ülkemizde en parlak dimalar dediğimiz zaman akla mühendislik ve tıp kariyerlerini tercih eden kardeşlerimiz geliyor. TÜBİTAK başkanlarımız da bundan çok memnundur. Ama biz sosyal bilimlerde de çok parlak sizler gibi gençlerin dünyanın meseleleriyle dertlenmesini, bunlar etrafında sistematik, disiplinli, sabırlı bir şekilde mefkure peşinde üretmesinin çalışmasını arzu ediyoruz. Onun için dünyanın ihtiyacı olan bu güzide kurumun başarısına ulaşması için, hedeflerine ulaşması için sabırla, ter döken, gayret eden, saatlerini kütüphanelerde, masa başında dersliklerde geçiren öncelikle değerli akademisyen kadromuza, hocalarımıza ve siz öğrencilerimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Allah gayretlerinizde sizleri daim etsin. Allah sizlere güç kuvvet versin. Sizleri muvaffak etsin' diye konuştu.

'EN ÖNEMLİ MESELE İŞLEYEN AKILLAR, İŞLEYEN KURUMLAR İNŞA EDEBİLMEMİZ'

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, 'Bu dünyanın kompleks sorunlarını çözebilmek için kesinlikle çok disiplinli, interdisipliner bir şekilde çalışmak durumundayız. Bu anlamda sosyal bilimlerde değil, fizik, matematik ile yapay zekayla beraber ortaya çıkan bütün dönüşümleri en yakından bir şekilde izleme durumundayız. Bu bağlamda şunu net bir şekilde görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de (BM) yapmış olduğu konuşmasında söylediği gibi, değişen bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Var olan düzen ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Cumhurbaşkanımızın çok veciz bir şekilde 5 sene önce söylediği gibi dünya beşten büyük ve sadece beşin menfaatlerinin ve hedeflerinin hedeflendiği bir dünyadan bahsetmek mümkün değil. İsrail'in yaklaşık 2 senedir Gazze'de sürdürmüş olduğu, ki öncesinde de sürdürüyordu, zulümlere rağmen şu anda Batı Şeria'da da aynı zulümlerine devam ediyor. Dolayısıyla Gazze'de bunu çok açık bir şekilde göstermektedir. Tabii burada önemli olan, en önemli olan mesele coğrafi temelli olarak bizim birlik inşa edebilmemiz, işleyen akıllar, işleyen kurumlar inşa edebilmemiz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi terörsüz Türkiye meselesi ülkemizin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Her şeyden önce en önemli mesele güvenin ve varsa var olan sorunların en iyi şekilde çözümü, buna yönelik modellerin üretilmesi' dedi.

'YAPAY ZEKA, İNSANLA İLGİLİ BİR MESELEDİR'

Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir ise, 'Yapay zekadan çoğu zaman öncelikle teknolojik bir meseleymiş gibi söz ediyoruz. Oysa öyle değildir. Yapay zeka, insanla ilgili bir meseledir. Çalışmanın niteliğini, eğitimi, aile ilişkilerini, siyaseti, diplomasiyi, savaşı, ekonomiyi, gençlerin iletişim kurma biçimlerini, bilginin kendisini anlama biçimimizi ve nihayetinde bizi temel bir soruyla yüzleşmeye zorlar. Makineler bir zamanlar yalnızca insana özgü kabul ettiğimiz görevleri giderek daha fazla yerine getirebilirken insan olmak ne anlama gelir? Bu yalnızca bir mühendislik sorusu değildir. Bu felsefi bir soru, sosyolojik bir soru, ekonomik bir soru, siyasi bir soru, etik bir soru, psikolojik bir soru, tarihsel bir soru ve daha da önemlisi bir medeniyet sorusudur. İbn Haldun Üniversitesi gibi bir üniversitenin önünde olağanüstü bir imkan tam da burada bulunmaktadır' dedi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın 'Üniversitelerin Araştırma Kapasitesinin Geliştirilmesi ve TÜBİTAK' konulu açılış dersine geçildi. (DHA)