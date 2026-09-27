Hüseyin DOĞAN- Emin YEŞİL / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini arttırdı. Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da bazı yollar göle dönerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak akşam saatlerinde itibaren etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle Sultangazi ve Gaziosmanpaş'da bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yollar göle döndü. TEM Otoyolu'nun bazı kısımlarında ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. (DHA)