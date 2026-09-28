Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)- ALMANYA'da yaşayan Ali Özalp (63) Malatya'da 1950'li yıllarda fotoğrafçılık yapan babası Mustafa Özalp'tan (82) kalan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan 2 adet 100 yıllık alaminüt fotoğraf makinesini tamir ettirmek için Türkiye'ye geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde ücretsiz olarak her iki makinenin tamiri ve bakı yapıldı. Özalp, bir dönem annesinin eskiciye vermek istediği fotoğraf makinelerini tamir ettirerek babasının hatırasını yeniden canlandırdığı için mutlu olduğunu ifade etti.

1950'li yıllarda askerliğini yaptıktan sonra alaminüt fotoğraf makinesi ile tanışan Mustafa Özalp uzun yıllar Malatya ve çevre illerde fotoğraf çekimi yaparak geçimini sağladı. 2009 yılında sağlık sorunları nedeni ile yaşamını yitiren Mustafa Özalp'in 2 adet fotoğraf makinesi uzun yıllarca atıl durumda kaldı. Babasının ekmek kapısı olarak nitelendirdiği 2 adet 1930'lu yıllarda üretilen yaklaşık 100 yıllık fotoğraf makinelerini muhafaza eden Ali Özalp, babasının hatırasını yeniden canlandırmak için tamir ve bakımlarını yaptırmaya karar verdi. Almanya'dan Malatya'ya gelen Ali Özalp, komşusunun da tavsiyesi ile Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde ücretsiz olarak her iki makinenin tamirini ve bakımını yaptırıp, babasının hatırasını yeniden canlandırdı.

BABASININ EKMEK TEKNESİNİ ESKİCİYE VERMEDİ

Her iki fotoğraf makinesinin o dönemlerde babası için bir ekmek kapısı olduğunu belirten Ali Özalp, annesinin bir dönem makineleri eskiciye vermek istediğini ifade ederek, 'Babamın bu makinelerini yeniden faaliyete geçirip güzelleştirip evimin bir köşesinde sergilemek için anısını yaşatmak amaçlı yaptım. Rahmetli annem evde kalabalık etmesin diye eskiciye vermek istediğini söyledi. Ama ben buna izin vermedim. Anneme babamın hatırasını saklayacağımı ifade ettim. Babam bu makinelerle 5 evlat yetiştirdi. Almanya'dan gelerek makineleri Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde ücretsiz olarak tamir ve bakımını gerçekleştirdim. Kısmet olursa bu makinelerin birini Malatya'daki diğerini de Almanya'daki evimde sergileyeceğim. Babamızın yaptığı bu fedakarlıkları unutmamak adına böyle bir şeye teşebbüs ettim. İstedim ve yaptım. Çocuklarıma ve torunlarıma bu makinenin hatıralarını anılarını anlatacağım. Çok mutluyum' dedi.

'ÇATILARDA ATIL DURUMDA BIRAKMAYIN, ÜCRETSİZ TAMİR EDİYORUZ'

Alaminüt fotoğraf makinelerinin tamir ve bakımını gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Makinesi Müze Sorumlusu İrfan Tunay, alaminüt fotoğraf makinelerinin 1930 yıllarına ait sulu bir makine olduğunu belirterek, 'Alaminüt, Fransızca'da 'bir dakika' anlamına geliyor. Bu tür makinelerde fotoğraf çekimi bir dakika sürüyor. Mustafa Özalp amcamız bu iki makine ile yıllarca seyyar fotoğrafçılık yapmış. Vefatı sonrası yıllarca depoda, çatıda saklanmış, rutubetli ve körük kısmı tamamen dağılmış olarak tamamen çalışmayan bir görseli vardı. Bizler de müze olarak her iki makinenin tamir ve tadilat işlemini yaparak tekrar çalışır bir vaziyete getirip kendisine teslim ediyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Çünkü 100 yıllık makineleri ayağa kaldırıyoruz. Bu tür makinelerin lütfen, çatıda atıl durumda bırakılmasını istemiyoruz. Tamir aşamaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz' diye konuştu.