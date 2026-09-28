BELÇİKA, (DHA) - AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 'Avrupa'nın savunma kapasitesinde büyük açık var ve bunların nasıl kapatılabileceğine odaklanmalıyız' dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'deki AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basın açıklaması yaptı. Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) hazırladığı AB savunma hazırlık durumu raporunu ele alacaklarını kaydeden Kallas, 'Çok şey yaptık. Savunma yatırımları arttı ancak aynı zamanda savunma kapasitesinde büyük açıklarımız var ve artık bu açıkları fiilen nasıl kapatacağımıza odaklanmalıyız. Üye ülkeler toplamda Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın ortalama yüzde 2,2'sini savunmaya ayırıyor, bu kendi başına caydırıcılık unsuru oluşturuyor' ifadelerini kullandı.