Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde daha önce apartman görevlisi olarak çalıştığı binada oturan, gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Muradiye Terzi'yi (31) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla çeşitli suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl hapse çarptırılan Murat Demir'in (43) cezası, kısmen bozuldu. İstinaf mahkemesi, Demir'in 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından aldığı cezanın yeniden değerlendirmesine hükmetti.

Olay, 6 Şubat 2023 günü öğle saatlerinde Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Bir gemide aşçıbaşı olan T.T. (37) ile evli Muradiye Terzi, evinin kapısının önünde göğsünden tabancayla vurulmuş halde bulundu. Çağırılan ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, hayatını kaybetti. Polis, cinayet şüphelisinin, daha önce sitede çalışan apartman görevlisi Murat Demir olduğunu belirledi. Olaydan 1 gün sonra teslim olan Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Demir'in ifadesinde silahı Muradiye Terzi'nin elinden aldığını ve kurusıkı zannederek 2 kez ateşlediğini söylediği öğrenildi.

DEMİR HAKKINDA BİRÇOK KEZ SAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDUĞU BELİRLENDİ

Muradiye Terzi'nin olaydan önce yaklaşık 3 ay boyunca Murat Demir hakkında 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Israrlı takip' ve 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma nedeniyle tehdit' suçlarından emniyet ve savcılığa şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Murat Demir hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Olay sonrası yapılan güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinde Demir'in 5 Şubat günü saat 21.00 sıralarında binaya girip, gece yarısından sonra 00.30 sıralarında çıkış yaptığı sırada, sol eliyle üzerinde tabanca olduğu; belindeki bir kabartıyı sabitlediği görüldü. Murat Demir'in cinayet saatine kadar siteye 3 kez girip çıktığı iddianamede yer aldı.

5 SUÇTAN DAHA DAVA AÇILDI

Bunun yanı sıra Murat Demir hakkında Muradiye Terzi'ye yönelik 3 Aralık 2023'ten cinayet tarihine kadar olan eylemleri nedeniyle 'Hakaret', 'Mala zarar verme', 'Israrlı takip' ile 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma nedeniyle tehdit' suçlarından da dava açıldı. Bu dosya da 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davayla birleştirildi. Demir'in Terzi'ye olay gününe kadar farklı zamanlarda, 'Evine kimi aldın da kapıyı açmıyorsun', 'Kapıyı açmazsan seni öldüreceğim', 'Benden aldığın paraları geri ödeyeceksin' gibi mesajlar atıp hakaret ettiği, Muradiye Terzi'ye ait otomobile zarar verdiği belirtildi.

'KADINA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Davanın karar duruşması 4 Kasım 2025'te görüldü. Sanık, son savunmasında önceki beyanlarını tekrar etti. Mahkeme heyeti, Demir'e 'Kadına karşı tasarlayarak karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 3 yıl, 'Hakaret' suçundan 2 yıl, 'Mala zarar verme' suçundan 3 yıl, 'Israrlı takip' suçundan 2 yıl, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla yağma nedeniyle tehdit' suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Taraflar verilen kararın ardından dosyayı istinafa taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, dosyayı inceledi. Mahkeme, 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarının yeniden değerlendirmesine hükmederek kararı bozdu. (DHA)