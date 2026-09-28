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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan 12 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler, Kerem Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman, Yunus Caf, Ayşegül Kaya, Evren Uçar, Okan Uzunoğlu, Cem Gürkan Alpay, Duygu Kuşçu ve Hüseyin Emre Sezer, adliyeye sevk edildi.

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