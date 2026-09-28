ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binasının bugün hizmete açıldığını duyurdu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Havalimanı yeni terminal binasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 'Yeni terminal binamız, bugün saat 07.45'te İstanbul'dan Malatya'ya gelen uçağın yolcularını karşıladı. İstanbul'a dönüş uçağı ise bugün saat 08.30'da havalandı' dedi.

Uraloğlu, Malatya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiğinin yıllar içerisinde önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, '2003 yılında 89 bin 645 olan yıllık yolcu sayısı, yüzde 848 artışla 2025 yılında 849 bin 957'ye ulaştı. Uçak trafiği ise aynı dönemde 1096'dan yüzde 433 artışla 5 bin 843'e yükseldi' açıklamasında bulundu.

'YOLCU KAPASİTESİNİ 2 MİLYON 500 BİNE YÜKSELTTİK'

Artan yolcu trafiğine cevap verecek yeni terminal binasını inşa ettiklerini belirten Bakan Uraloğlu, '26 bin 765 metrekarelik yeni terminal binamızı Malatya'ya kazandırdık. Böylece havalimanımızın yıllık 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini 2 milyon 500 bine yükselttik' ifadelerini kullandı.

Yeni terminal binasında yolculara daha geniş ve modern alanlarda hizmet verileceğini belirten Uraloğlu, 'Yeni terminalimizde 1786 metrekarelik check-in salonu, 1417 metrekarelik iç hatlar giden yolcu salonu ve 614 metrekarelik dış hatlar giden yolcu salonu bulunuyor. İç hatlar gelen yolcu salonumuz 852 metrekare, dış hatlar gelen yolcu salonumuz 971 metrekare, karşılayıcılar holümüz ise 815 metrekare alana sahip. Yolcu işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi için terminalimizde 18 check-in bankosu ile giden ve gelen yolcular için altışar pasaport bankosu hizmet verecek' dedi.

Yeni terminalde VIP ve CIP alanlarına da yer verdiklerini kaydeden Uraloğlu, '1813 metrekarelik VIP alanı ile 1019 metrekarelik CIP alanını yolcularımızın hizmetine sunuyoruz' açıklamasında bulundu.

'UÇAK PARK ALANI SAYISI 13'E YÜKSELDİ'

Havalimanının hava tarafı ve otopark imkanlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, '102 bin 927 metrekarelik apronumuzda uçak park alanı sayısı 13'e yükseldi. Ayrıca 498 araç kapasiteli otoparkımızla yolcularımıza hizmet vereceğiz' dedi. (DHA)