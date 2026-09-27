İSTANBUL, (DHA)- ADALET Bakanı Akın Gürlek, 2015 yılında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde şehit olan Er Faik Yüce'nin Sultanbeyli'de yaşayan ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli'de katıldığı 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programının ardından, 2015 yılında terhisine 3 ay kala Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Er Faik Yüce'nin evine ziyarette bulundu. Şehidin babası Hamit Yüce ve annesi Menice Yüce ile bir süre sohbet eden Bakan Gürlek ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit Faik Yüce'nin ruhu için dua etti. (DHA)