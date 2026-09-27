Tuğçe SEZER ODABAŞI-Ulaşcan ÖZER/İSTANBUL,(DHA) - 'DOĞU ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Kanaat Önderleri Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulan ve kendisinin başkanlık ettiği yürütme kurulunun yarın sabah ikinci toplantısını gerçekleştireceğini açıkladı. Yılmaz, 'Buradan bir haber olarak da vermiş olayım, yarın sabah kurul olarak ikinci toplantımızı yapacağız. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi, sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü, sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul. Çok önemli bir özelliği var bu sürecin. Üçüncü ülkeler yok, üçüncü göz yok bu süreçte. Genelde bu tür süreçlerde bir üçüncü göz olur, bir üçüncü ülke olur. İki taraf da bir hakem gibi başka bir ülkeyi, başka bir gücü dahil ederler sürece. Bizimki Türkiye modeli, bizde böyle bir şey yok. Bizim sürecimizi izleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisidir' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Tuzla Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirilen 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Kanaat Önderleri Buluşması'na katıldı. Konuşmasına Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dileyerek başlayan Cevdet Yılmaz, 'Uzun yıllar Doğu, Güneydoğu'da terör hadisesi yaşandı. Terör kalkınmanın da demokrasinin de düşmanıdır. Terörün olduğu yerde ne demokrasi istediğiniz kadar gelişir ne kalkınma olur. Niye gelişmez? Güvenliğin olmadığı yerde siz temel hak ve hürriyetlerinizi kullanabilir misiniz? Kendinizi rahatça ifade edebilir misiniz? Güvenliğin olmadığı yerde yatırım olur mu? Yatırım ortamı dediğimiz bir şey var. Kamu yatırımları yine olur. Devlet hani yapar, şartlar ne olursa olsun. Ama özel sektör yatırımları çok nazlıdır. Güvenliğin olmadığı yerde özel yatırım olmaz, yeterince olmaz. İşte bu yüzden terörün en büyük maliyetini Doğu, Güneydoğu'da yaşayan insanlarımız ödedi. Canıyla ödedi maliyetini, kalkınmayla ödedi, demokratik ortamla ödedi. En büyük kayıp da insan kaybı. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize, şehit yakınlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Onlar sayesinde biz bugün huzur içinde, birlik içindeyiz. Onu bir kenara koyuyorum, onun bir hesabı olmaz. Yani bir tane insanın canı her şeyden kıymetli. Cenab-ı Allah da ne diyor? 'Bir tane masum insanı katletmek bütün insanlığı katletmek gibidir. Bir insanın hayatını kurtarmak da bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir.' Bu bir ayet Kur'an-ı Kerim'de. Ama maalesef çok masum insanlar hayatını kaybettiler, çok acılar yaşandı' ifadelerini kullandı.

'BİR GRUP HARİÇ BÜTÜN PARTİLERİN BİR ARAYA GELMESİYLE GÜZEL BİR ÇALIŞMA YAPILDI'

Cevdet Yılmaz, 'Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? 'Türkiye Yüzyılı aynı zamanda huzurun ve kardeşliğin yüzyılı olacak' dedi. Bu, ana çerçevemizi oluşturuyor. Bu ana çerçeve içinde yine iki sene kadar önce Malazgirt'te ve 30 Ağustos törenlerinde Cumhurbaşkanımız, 'İç cepheyi kuvvetlendirmemiz lazım' dedi. Bu kavram önemli. Kurtuluş Savaşı döneminde bu kavram kullanılmış epeyce. Bunun nereden geldiğini bilirsek önemini daha iyi anlarız. Bu iç cepheyi güçlendirme vurgusu, ardından Sayın Devlet Bahçeli'nin ezber bozan diyelim çıkışları ve bu konuda oluşturduğu yeni iklim, terörsüz Türkiye sürecini de başlattı. Ve bir süre sonra bu bir devlet politikasına, projesine dönüşmüş oldu. Meclisimiz bu konuya sahiplendi. Bir grup hariç bütün partilerin bir araya gelmesiyle güzel bir çalışma yapıldı. Meclisimizden bir komisyon, biliyorsunuz bir rapor üretti. O raporun üzerine de bir kanun çıktı' diye konuştu.

'KURUL OLARAK YARIN SABAH İKİNCİ TOPLANTIMIZI YAPACAĞIZ'

Yılmaz, 'Şimdi o kanunu uygulama aşamasındayız. Bu noktada hükümet nezdinde, yürütmede benim başkanlığımda bir kurul teşkil ettirildi. Bütün ilgili bakanlarımız orada. Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Adalet Bakanımız, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterimiz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz, MİT Başkanımız. Hepsi o kurulun üyesi. Ben de başkanlığını yapıyorum. Buradan bir haber olarak da vermiş olayım, kurul olarak yarın sabah ikinci toplantımızı yapacağız. Bu kurulun görevi nedir? Süreci takip etmek. Dört tane alt kurul oluşturduk bu çerçevede. Bir tanesi adli ve hukuki sürece bakacak bir alt komisyon. İkincisi, sosyal bütünleşme ve uyumu gözeten bir alt kurul. Üçüncüsü, sahayı izleyecek, takip edecek bir alt kurul. Dördüncüsü de silahları bırakma ve stratejik koordinasyon dediğimiz bir alt kurul' ifadelerini kullandı.

'KANUNDA DA İKİ TEMEL AŞAMA VAR'

Yılmaz, 'Kanunda da iki temel aşama var, bunu da çok net ifade etmek isterim. Kendi içinde bu kanun iki aşama öngörüyor. Birinci aşama, silahların bırakılması ve örgütün bütün unsurlarıyla kendini feshetmesi. Zaten bu kararı aldı örgüt biliyorsunuz, kendisi aldı. 'Ben artık kendimi feshediyorum' dedi. Kurucusu bir çağrı yaptı, örgüt de bu çağrıya olumlu cevap verdi, 'Kendimi feshedeceğim' dedi. Ama sahada bu işin gerçekleştiğini görmek gerekiyor elbette. Dolayısıyla birinci aşama bu fesih ve silahsızlanma sürecinin sahada tespit edilmesi, bunun raporlanması ve Milli Güvenlik kararıyla da bunun teyit edilmesi. Bu tespit ve teyit süreci tamamlanınca ikinci aşamaya geçiliyor. Bu bitmeden ikinci aşamaya geçilmiyor. Bu tespit ve teyit süreci şu anda devam ediyor. Sahada ilgili tüm kurumlarımızla bu süreçle ilgili çalışmalarımızı titizlikle, koordinasyon içinde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve inşallah Allah'ın izniyle bu süreci başarıyla tamamlayacağız, buna inanıyoruz. İkinci aşamada da işte belli hukuki süreçler var, o süreçler devreye girmiş olacak' dedi.

'ÇOK ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞİ VAR BU SÜRECİN; BU SÜREÇTE ÜÇÜNCÜ ÜLKELER YOK, ÜÇÜNCÜ GÖZ YOK'

Yılmaz, 'Meclisimizde de bu süreci izleyecek bir kurul oluşturulacak. Meclisimiz yakında açılıyor, Meclis Başkanımız bunu ifade etti. O da yine bu süreci takip edecek, Meclisimizdeki kurul. Bizim kurul da Meclis kuruluna zaman zaman bilgi arz edecek. Yapılan çalışmalarla ilgili Meclisimizi de bilgilendirmiş olacağız. Burada çok önemli bir özelliği var bu sürecin. Üçüncü ülkeler yok, üçüncü göz yok bu süreçte. Genelde bu tür süreçlerde bir üçüncü göz olur, bir üçüncü ülke olur. İki taraf da bir hakem gibi başka bir ülkeyi, başka bir gücü dahil ederler sürece. Bizimki Türkiye modeli, bizde böyle bir şey yok. Bizim sürecimizi izleyecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisi. Buradan da Millet Meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kanun, biliyorsunuz 467 milletvekilinin oyuyla çıktı. Tarihi bir oyla, çok yüksek bir oyla kabul edildi kanun. Bir tane grup hariç bütün grupların desteğini aldı. Ben bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, Sayın Bahçeli'ye, bütün destek veren siyasi partilere, milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu. (DHA)