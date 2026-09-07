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Hindistan basını, dün başkent Yeni Delhi'nin Satya Niketan bölgesinde erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan 5 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Öğrenci yurdunun yıkılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı, yaralanan 11 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, binanın zemin katındaki onarım çalışmaları sırasında çöktüğünü açıkladı. Olayda en az 30 kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

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