İRAN, (DHA) - İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 'Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak' dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir karar alacaklarını ve Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını belirten Rızai, 'Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz. Söz konusu alan, ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacak. İlan edilecek yeni alana 'izinsiz' giren her gemi İran tarafından kara listeye alınacak' ifadelerini kullandı.

Rızai, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde verebileceklerini söyleyerek, İran ile ABD arasında ara bulucu rolü üstlenen ülkelerin, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması noktasında etkisiz olduğunu öne sürdü.