SUUDİ ARABİSTAN, (DHA) - SUUDİ Arabistan ve Almanya, uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesi çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bir araya geldiğini duyurdu. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı ve tarafların uluslararası deniz yollarının emniyeti ile seyrüsefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret akışının sürdürülmesi açısından gerekliliğine dikkat çekildi.

İki bakan ziyaret kapsamında Suudi Arabistan ile Almanya arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek, istişare ve koordinasyonu artırmak amacıyla dışişleri bakanları düzeyinde 'Stratejik Diyalog Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.