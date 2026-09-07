UKRAYNA, (DHA) - UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Mevcut durum savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmedi. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek.' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere Kiev'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy, ABD ve Avrupa ile yakın zamanda yeni bir toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştıklarını söyleyerek, çözülmemiş en önemli konunun toprak meselesi olduğunu ve bu gibi konuların ancak liderler düzeyinde çözülebileceğini bildirdi.

Witkoff ve Kushner'in ziyareti sırasında Rusya'nın saldırılarının azaldığını belirten Zelenskiy, 'Mevcut durum savaşın kış başlamadan sona ereceğine ilişkin beklenti oluşturmaya yetmedi. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek' ifadelerini kullandı.

Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ise hem Moskova'daki hem de Kiev'deki görüşmelerden memnun olduğunu dile getirdi.

Kushner da ABD'nin Ukrayna ve Rusya ile üçlü müzakere formatına dönmek istediğini vurgulayarak, 'Bu format, uzun vadeli barış görüşmelerinde bir sonraki adım olabilir' diye konuştu.