Emir Abdurrahman BULUT / KKTC, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel açıklamasında, Filenin Sultanları'nın önemli bir başarıya daha imza attığını belirterek, 'Yaşadığımız bu acılı günlerde, milletimize büyük bir gurur ve moral yaşatan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızı Avrupa Şampiyonluğu dolayısıyla yürekten kutluyorum. Hepimizin göğsünü kabartan Filenin Sultanları'nı, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları' ifadelerini kullandı.