İSTANBUL, (DHA) - EFOR Holding, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Almanya merkezli Oldenburgische Landesbank AG (OLB) ile 44,5 milyon avro tutarında Euler Hermes garantili uluslararası finansman anlaşması imzaladı.

Efor Holding, yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında Almanya merkezli OLB ile 44,5 milyon avro tutarında uzun vadeli uluslararası finansman anlaşması imzaladı. Euler Hermes garantisi kapsamında yapılandırılan finansman, Efor Holding'in yenilenebilir enerji yatırımlarında uzun vadeli finansman yapısını güçlendirdi. Anlaşma, OLB'nin Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında sağladığı ilk finansman olma özelliği de taşıdığı belirtildi.

Efor Holding tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'44,5 milyon euro tutarındaki finansman, Efor Holding'in yenilenebilir enerji portföyünde yer alan Gelgit Yenilenebilir Enerji Rüzgar Enerji Santrali'nin yatırım ve devreye alma sürecine uluslararası finansman gücü kazandırdı. Ağustos ayı itibarıyla enerji üretimine başlayan Gelgit RES, yaklaşık 119 bin ton sera gazı emisyonunun önüne geçerek 5,4 milyon ağacın doğaya sağladığı faydaya eşdeğer çevresel katkısıyla, Efor Holding'in rüzgâr enerjisi alanındaki büyüme stratejisinde önemli bir aşamayı temsil ediyor.

'Almanya'nın kuzeybatısında 150 yılı aşkın geçmişe sahip Oldenburgische Landesbank AG, bugün Almanya genelinde hizmet veren köklü finans kuruluşları arasında yer alıyor. Ocak 2026 itibarıyla Avrupa'nın en büyük ve finansal açıdan en güçlü bankacılık gruplarından Crédit Mutuel Alliance Fédérale bünyesine katılan OLB, ihracat finansmanı alanındaki deneyimiyle uluslararası finansman işlemlerinde güçlü bir uzmanlık sunuyor.

'Crédit Mutuel Alliance Fédérale, 50'den fazla ülkedeki varlığı ve kurumsal yatırım bankası CIC aracılığıyla New York, Londra, Singapur, Hong Kong ve Brüksel'deki şubeleri ile 32 temsilcilik ofisi üzerinden uluslararası finansman alanında geniş bir ağa sahip bulunuyor. Bu iş birliği, Efor Holding'in yenilenebilir enerji projelerinde uzun vadeli, güvenilir ve uluslararası ölçekli finansman modelleriyle ilerleme yaklaşımını destekliyor.

'Efor Holding, Türkiye ekonomisine ve yenilenebilir enerji sektörünün potansiyeline duyduğu güvenle uzun vadeli yatırım planlarını sürdürüyor. Rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki projeleriyle temiz enerji portföyünü güçlendiren Efor Holding, sürdürülebilirlik, yerli üretim, istihdam ve katma değer odağını büyüme stratejisinin merkezinde tutuyor.'