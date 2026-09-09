İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul ile Beykoz Üniversitesi, raylı sistemler alanındaki bilgi ve deneyimin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürüttükleri Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programının dördüncü dönemini başlattı. 2023 yılında başlayan program, yeni döneminde de Beykoz Üniversitesi akademisyenleri ile Metro İstanbul ve Metro Akademi uzmanlarının bilgi ve deneyimini aynı eğitim çatısı altında buluşturuyor.

Programın dördüncü dönemine ilişkin iş birliği protokolü, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay ile Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol tarafından Metro İstanbul Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde düzenlenen törende imzalandı. Programda katılımcılar; yol ve hat bilgisi, güç sistemleri, sinyalizasyon, istasyon ve işletme süreçleri, kumanda merkezi uygulamaları ve entegre yönetim gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim alma imkanı bulacak.

AKADEMİK BİLGİ SEKTÖR DENEYİMİYLE BULUŞUYOR

Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burak Küntay, programın dördüncü döneminin başlamasına ilişkin değerlendirmesinde, akademi ve sektör deneyiminin bir araya gelmesinin önemini belirterek 'Beykoz Üniversitesi olarak eğitim anlayışımızın önemli unsurlarından biri, akademik bilgi ile sektör deneyimini bir araya getirerek bireylerin uzmanlıklarını geliştirmelerine katkı sağlamaktır. 2023 yılında Metro İstanbul ile başlattığımız Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programının dördüncü dönemini hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulumuzun raylı sistemler alanındaki akademik uzmanlığı ile Metro İstanbul ve Metro Akademi'nin sektörel deneyimini aynı eğitim çatısı altında buluşturarak, katılımcıların raylı sistemler işletmeciliği alanındaki bilgi ve yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Prof. Dr. Küntay, 'Raylı sistemler, kentlerin sürdürülebilir ulaşımı ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi açısından stratejik bir öneme sahip. Bu alandaki bilgi ve deneyimin paylaşılmasını ve sektörün sahip olduğu birikimin yeni nesillere aktarılmasını toplumsal katkımızın önemli bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Beş hafta sürecek teorik ve saha eğitimlerinin, katılımcıların raylı sistemler işletmeciliğinin farklı boyutlarını hem akademik hem de uygulamalı bir perspektiften tanımalarına ve edindikleri bilgi birikimini çalışma hayatına taşımalarına katkı sağlayacağına inanıyorum' diye konuştu.

'RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI BÜYÜRKEN NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI DA ARTIYOR '

Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı şehirlerinde raylı sistem yatırımlarının hızla devam ettiğine dikkat çekerek, 'İstanbul'da kent içi raylı sistem yatırımları hızla devam ediyor. Bugün 18 hat, 245,75 kilometre ve 240 istasyonla hizmet veriyoruz. Bu büyümenin beraberinde getirdiği en önemli ihtiyaçlardan biri de nitelikli insan kaynağı. Raylı sistemlerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesinde bilgi ve deneyim, sahip olduğumuz teknoloji kadar önemli. Metro İstanbul olarak 38 yıllık tecrübemizi yeni nesillere aktarmayı kurumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz. Üniversitelerle yaptığımız iş birlikleriyle de akademik bilgi ile sektör deneyimini buluşturmayı önemsiyoruz' ifadelerini kullandı.

Beykoz Üniversitesi ile yürütülen iş birliğine değinen Şenol, 'Üniversitemiz ile ilk sertifika programımızı 2023 yılında gerçekleştirmiştik. Bugün bu iş birliğinin yeni bir eğitim programıyla devam etmesi bizim için çok kıymetli. Sertifika programını başarıyla tamamlayan gençlerin Türkiye'nin çeşitli illerinde hızla gelişen raylı sistemler sektöründe kariyer fırsatları yakalayabileceğini biliyoruz. Akademi ile sektörün birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna inanıyor, bu iş birliklerini geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de sektörümüzü tanıtmayı, deneyimimizi paylaşmayı ve geleceğin raylı sistemlerini birlikte şekillendirmeyi sürdüreceğiz' diye konuştu.

BEŞ HAFTALIK TEORİK VE SAHA EĞİTİMİ

Üniversiteden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'Beş hafta sürecek program, sınıf içi teorik eğitimlerin yanı sıra saha uygulamalarıyla destekleniyor. Katılımcılar, raylı sistemlerin işletilmesine ilişkin süreçleri sektör profesyonellerinden dinleme ve gerçek çalışma ortamlarını yakından tanıma imkânı elde ediyor.Program kapsamındaki eğitimler, Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler İşletmeciliği akademisyenleri ile Metro İstanbul ve Metro Akademi uzmanları tarafından gerçekleştiriliyor. Böylece katılımcıların teorik bilgilerini sektörün güncel uygulamaları ve saha deneyimiyle birlikte değerlendirmeleri amaçlanıyor.

'Raylı sistemler alanında yetişmiş insan kaynağının geliştirilmesine katkı sunan program, aynı zamanda sektörde oluşan bilgi ve deneyimin akademik bilgiyle buluşarak daha geniş kitlelere aktarılmasını sağlıyor. Bu yönüyle Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programı, üniversite ve sektör arasındaki bilgi paylaşımını güçlendiren bir eğitim modeli olarak öne çıkıyor. Beykoz Üniversitesi, 2008 yılından bu yana iş dünyasının ve toplumun ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmenin yanı sıra Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi aracılığıyla farklı alanlarda sürekli eğitim faaliyetleri yürütüyor. Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika Programı da üniversitenin akademik birikimini yaşam boyu öğrenme anlayışıyla toplumla buluşturan çalışmalar arasında yer alıyor.

'Raylı sistem işletmecilerinin ihtiyaç duyduğu tren sürücüleri, istasyon amirleri, kumanda merkezi kadroları gibi işletme iş gücünün yetiştirilmesinde temel eğitimleri içeren Raylı Sistemler Temel Eğitim Sertifika programına ilişkin süreçlerin yapılandırılması ve uygulanmasını içermektedir. IV. dönem sertifika programı eğitimleri 15 Ekim, V. dönem eğitimleri ise 19 Kasım tarihinde başlayacak olup eğitimler 5 hafta olarak gerçekleşecektir. Sertifika programı kapsamında 60 saat yüz yüze - teorik, 20 saat saha uygulamaları olmak üzere toplam 80 saat eğitim verilecektir. Saha eğitimleri için Metro İstanbul alanları kullanılacaktır. Katılımcılardan teorik ve saha eğitimleri için ayrı ayrı olmak üzere toplamda yüzde 70 devam zorunluluğuna uymaları beklenmektedir.

Eğitim 7 farklı modülden oluşmaktadır. Bu modüller:

'Yol-Hat Bilgisi

Güç Bilgisi

Sinyalizasyon Bilgisi

Raylı Sistem Araç Bilgisi

İşletme Bilgisi

Entegre Yönetim Sistemleri

Ekip Çalışması ve Risk Yönetimi'