ABD, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump, 'İran çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde düzenlenen ve 11 Eylül saldırılarından sonra Amerikan çelik endüstrisinin yapılanma sürecini anlattığı etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamada bulundu. Konuşmasında, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri andığı ve bu tür saldırıların bir daha gerçekleşmemesi için her türlü çabayı gösterdiklerini söyleyen Trump, 'İran hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacak. Şu anda savaşıyoruz çünkü nükleer silah elde etmek isteyen bir ülke var. Buna çok yaklaşmışlardı, ama artık bunu elde etme şansları kalmadı. İran asla nükleer silaha sahip olamayacak' ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının 'çok başarılı' olduğunu ileri sürerek, 'İran, çok ağır şekilde cezalandırıldı. Onlara gerçekten çok sert bir ders verdik. ABD donanmasının uyguladığı abluka Hürmüz Boğazı'ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde mümkün kıldı. Abluka o kadar güçlü ve etkili oldu ki, kimse bu kadar iyi işleyebileceğini düşünmemişti' diye konuştu.