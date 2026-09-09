Recep BAĞDAT/MALATYA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'nın Darende ilçesine geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sabah saatlerinde Malatya'ya gelerek bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu'nun ziyaretinde Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri ve ilgililer yer aldı.

Bakan Uraloğlu beraberindeki heyet ile birlikte ilçe Belediye Başkanı Alican Bozkurt'un makamında ağırlandı. Başkan Alican Bozkurt Bakan Uraloğlu'na Darende ilçesini simgeleyen hediyeler takdim etti. Bakan Uraloğlu, Darende'deki programının ardından temaslarda bulunmak üzere Sivas'ın Gürün ilçesine geçti. Uraloğlu, akşam saatlerinde yine Malatya'da 14'üncü Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi'ne katılacak. (DHA)