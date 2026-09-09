İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE İş Bankası ile Burgan Bank ON Dijital arasında imzalanan anlaşmayla ON Kredi Kartı kullanıcıları, Maximum Kart'ın avantajlarından yararlanırken, Maximum anlaşmalı iş yerlerinde taksitli alışveriş yapabilecek ve MaxiPuan kazanabilecek.

Türkiye İş Bankası ile Burgan Bank'ın dijital bankacılık markası ON Dijital, ortak marka kredi kartı anlaşmasına imza attı. Yapılan iş birliği ile ON Dijital Kredi Kartı kullanıcıları, Türkiye'nin en yaygın ve kapsamlı ekosistemlerinden Maximum'un anlaşmalı olduğu iş yerlerinden taksitli alışveriş yapabilecek. Ayrıca, alışverişlerinde kazandıkları MaxiPuan'larla da ek avantajlar elde edebilecek.

'MAXİMUM'U DAHA GENİŞ KİTLELERE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, Maximum'un, günlük harcamalardan seyahate, yeme içmeden spor ve kültür-sanata uzanan geniş kapsamda sunduğu ayrıcalıklarla 25 yıldır kullanıcılarına yol arkadaşlığı yaptığını anımsatarak, 'Güçlü ve yaygın iş ortaklıklarıyla kullanıcılarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanlarında hissettikleri bir değerler ekosistemi olan Maximum'u daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Burgan Bank ON Dijital iş birliğiyle de ON Kredi Kartı kullanıcılarını Maximum ekosistemine dahil etmekten ve onları Maximum dünyasının avantajlarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.

'İŞ BİRLİĞİYLE MÜŞTERİLERİMİZE DAHA GENİŞ BİR ÖDEME AĞI VE TAKSİT İMKANI SUNUYORUZ'

Burgan Bank Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Bozkurt ise 'Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olmak istiyoruz. ON Dijital olarak sunduğumuz kolaylıklara bir yenisini ekleyerek, İş Bankası ile yaptığımız bu kredi kartı iş birliğiyle müşterilerimize daha geniş bir ödeme ağı ve taksit imkânı sunuyoruz. Maximum gibi kredi kartı sektörünün köklü ve güçlü markalarından biriyle gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğini, ON Dijital'de sunduğumuz deneyimi geliştirme yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak ON Dijital'in ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüreceğiz' diye konuştu.

Bankadan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'Maximum, 25 yıldır taksitli alışveriş, kampanya ve MaxiPuan avantajlarının ötesinde bir ekosistem yaklaşımıyla kullanıcılarının hayatına değer katıyor. Burgan Bank ON Kredi Kartı'nın Maximum dünyasına katılmasıyla Maximum'un deneyim ve ayrıcalıkları artık ON Kredi Kartı kullanıcılarına da sunuluyor. Kampanya ve avantajlara ilişkin ayrıntılara, ON Dijital'in 'Avantajlar Dünyası' bölümünden ulaşılabiliyor.'