İngiltere’de yoğun televizyon çekimlerini sürdüren Avrupa Gazetesi editörü ve ünlü televizyoncu Vatan Öz, Liverpool’da iki anlamlı ödülle büyük bir gurur yaşadı.

Londra’da başlayan ve Manchester ile Bolton’un ardından Liverpool’da devam eden yoğun çekim programını sürdüren Vatan Öz, Liverpool’daki çekimleri sırasında dünyaca ünlü şef ve uluslararası gurme jürisi Master Chef Kemal Coşkunçay tarafından ağırlandı.

“İstanbul Mucizesi” madalyası takdim edildi

Liverpool ayağında Vatan Öz’e, futbol tarihine “İstanbul Mucizesi” olarak geçen 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nin anısına hazırlanan özel bir madalya takdim edildi.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Liverpool ile Milan arasında oynanan tarihi finalde, İngiliz ekibi ilk yarıyı 3-0 geride tamamlamasına rağmen ikinci yarıda altı dakika içerisinde bulduğu üç golle skoru 3-3’e getirmiş, karşılaşmayı penaltı atışları sonucunda kazanarak Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi olmuştu.

Bu unutulmaz gecenin anısını yaşatan “İstanbul Mucizesi” madalyasını Vatan Öz’e Master Chef Kemal Coşkunçay takdim etti.

Madalyayı almaktan büyük mutluluk ve onur duyduğunu belirten Vatan Öz, bu anlamlı jestinden dolayı Kemal Coşkunçay’a teşekkür etti.

Northwest Chef Union’dan prestijli bröve

Vatan Öz, Liverpool’daki çekimleri sırasında ikinci bir anlamlı takdimin de sahibi oldu.

Gastronomi dünyasının saygın oluşumlarından Northwest Chef Union and Association adına hazırlanan özel uzmanlık brövesi, ünlü televizyoncuya takdim edildi.

Mesleki anlam taşıyan bröveyi de memnuniyetle kabul eden Vatan Öz, kendisine gösterilen ilgi ve takdim edilen anlamlı ödüller nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Liverpool’daki programını tamamlayan Öz, aynı gece televizyon çekimlerine devam etmek üzere Newcastle’a hareket etti. Sabah Londra’da başlayan yoğun çekim maratonu, Manchester, Bolton ve Liverpool’un ardından Newcastle etabıyla devam etti.