İSTANBUL, (DHA)- ECOVACS, Forbes China tarafından yayımlanan yeni araştırma raporuna göre küresel ev robotları pazarının '1 numaralı markası' seçildiğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, farklı ev robotu kategorilerinde Ar-Ge ve üretim altyapısı ile ölçeklenebilir teknoloji platformları sayesinde bu başarıya ulaşıldığı belirtildi. Yer temizleme robotlarıyla başlayan yolculuğun pencere, bahçe ve havuz temizliği gibi yeni alanlara taşındığı kaydedilirken, şirketin bugün yaklaşık 180 ülkede 38 milyondan fazla haneye hizmet verdiği aktarıldı.

Şirketten yapılan açıklamada, ECOVACS'ın 'Herkes İçin Robotik (Robotics for All)' vizyonuyla servis robotlarının sağladığı kolaylığı yaşamın çok daha fazla alanına taşımayı hedeflediği belirtildi. IFA 2026'da tanıtılan WINBOT W3 OMNI'nin Vortex Wash teknolojisi sayesinde temizleme pedlerini otomatik olarak yıkadığı ve kullanıcıların pedleri manuel olarak temizleme ihtiyacını ortadan kaldırdığı bildirildi. Açıklamada, ECOVACS'ın cam temizleme robotu alanındaki teknolojik yaklaşımının farklı kullanım senaryolarına yönelik geliştirilen çözümlerde de kendini gösterdiği belirtildi. WINBOT W2S PRO OMNI'de yer alan TruEdge Teknolojisinin, özel silicileri sayesinde cam kenarlarına kadar etkili temizlik sağladığı; üç nozullu geniş açılı atomize püskürtme sisteminin ise temizlik sıvısını cama ince ve eşit şekilde dağıttığı kaydedildi. WIN-SLAM 4.0 akıllı rota planlama teknolojisinin farklı temizlik senaryolarına uygun hareket rotaları oluşturduğu ifade edildi.

Üründeki 8 bin Pa emiş gücünün WINBOT'un cama güvenli şekilde tutunmasını desteklediği; kenar algılama sensörleri, hava basıncı dengeleme ve güç kesintisi koruması gibi teknolojilerin de birlikte çalışarak kapsamlı bir güvenlik sistemi sunduğu bildirildi. Dahili pile sahip çok fonksiyonlu istasyon sayesinde WINBOT W2S PRO OMNI'nin tam şarjla 110 dakikaya kadar bağımsız şekilde ve prize bağlı kalmadan kullanılabildiği belirtildi.

Şirket, IDC verilerine göre bugün dünya genelinde 1,5 milyondan fazla hanenin WINBOT Cam Silme Robotlarını kullandığını ve ECOVACS'ın cam silme robotu kategorisinde sevkiyat bazında dünya lideri konumunda bulunduğunu bildirdi.

ECOVACS'ın robotik vizyonunun dış mekanlara da taşındığı belirtilen açıklamada, bahçe bakımının özellikle çim kenarlarının düzenli kesilmesi nedeniyle birçok kullanıcı için zahmetli bir iş olmaya devam ettiği ifade edildi. IFA 2026'da sergilenen GOAT T Serisinin, çim kenarlarını hassas şekilde biçen TruEdge Trimmer Kenar Teknolojisiyle bu ihtiyaca çözüm sunduğu aktarıldı. Serinin, sektöre özel HoloScope 360 Çift LiDAR Akıllı Navigasyon Teknolojisi sayesinde farklı bahçe düzenlerinde yüksek otonomiyle hareket edebildiği kaydedildi.

Şirket, bugüne kadar GOAT Çim Biçme Robotlarının dünya genelinde yaklaşık 1,4 milyar metrekare çim alanı biçtiğini, bu rakamın yaklaşık 200 bin standart futbol sahasına eş değer olduğunu bildirdi.

Yer temizleme kategorisinde ise ECOVACS'ın, inatçı kirleri zemine yeniden yaymadan temizlemek amacıyla geliştirdiği OZMO ROLLER Rulo Mop Teknolojisiyle öne çıktığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, temizleme sırasında güçlü temas basıncını sürekli kendi kendini yıkama sistemiyle birleştiren teknolojinin, temizleme silindirini işlem boyunca temiz tutarak daha derin ve hijyenik temizlik sağlamayı hedeflediği kaydedildi.

ECOVACS'ın iç verilerine göre, Eylül 2024'te küresel pazarda satışa sunulmasının ardından OZMO ROLLER Rulo Mop Teknolojisine sahip ürünlerin toplam sevkiyatının Temmuz 2026 itibarıyla 2,8 milyon adedi aştığı bildirildi.

Şirket, yer, pencere ve bahçe temizliğinde edindiği uzmanlığı havuz temizliğine de taşıdığını açıkladı. IFA 2026'da tanıtılan ULTRAMARINE L1 PRO Havuz Temizleme Robotunun, farklı havuz tiplerini otonom olarak algılayıp temizleyerek havuz bakımını minimum kullanıcı müdahalesiyle gerçekleştirebildiği belirtildi. Böylece geleneksel olarak zahmetli ve zaman alan havuz bakımının daha pratik hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

'ROBOTLARI DAHA AKILLI, DAHA OTONOM VE DAHA ERİŞİLEBİLİR HALE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

ECOVACS ROBOTICS CEO'su David Qian, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Ev robotlarının geleceği daha fazla ürün geliştirmekten değil, insanları günlük işlerden özgürleştirmekten geçiyor. Temel teknolojilerimizin yaklaşık yüzde 80'ini farklı ürün kategorilerinde yeniden kullanırken, yalnızca yüzde 20'lik kısmını kullanım senaryosuna göre uyarlıyoruz. Böylece robotik teknolojimizi zeminlerden pencerelere, bahçelerden havuzlara kadar genişletebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de robotları daha akıllı, daha otonom ve daha erişilebilir hale getirmeye devam ederek insanların günlük yaşamını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz' dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, ECOVACS'ın farklı ürün kategorilerindeki başarısının arkasında yıllar içinde geliştirilen robotik teknoloji altyapısının bulunduğu belirtildi. Algılama, hareket kontrolü, temizlik ve enerji yönetimi gibi alanlarda sahip olunan teknolojilerin farklı ürün ve kullanım alanlarına uyarlandığı, böylece her yeni kategoride aynı uzmanlıktan yararlanılabildiği ifade edildi. Bu yaklaşımın, şirketin teknolojilerini sürekli geliştirirken farklı ihtiyaçlara yönelik yeni robotik çözümler sunmasını mümkün kıldığı aktarıldı.

Bu yaklaşımın 900'den fazla Ar-Ge uzmanı, 2026 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen 82,4 milyon dolarlık Ar-Ge yatırımı ve 3 bin 100'den fazla patent ile desteklendiği bildirildi. Dikey entegre Ar-Ge ve üretim modeli sayesinde ECOVACS'ın kritik robotik teknolojileri üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği, inovasyonu daha hızlı şekilde tüketicilere ulaştırabildiği kaydedildi. Şirket, bu sayede robotik teknolojilerdeki uzmanlığını yeni ürün kategorilerine ve pazarlara taşırken insanların günlük yaşamını kolaylaştıran çözümler geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Şirket, bu stratejinin etkisinin küresel büyüme rakamlarına da yansıdığını bildirdi. 2026'nın ilk yarısında ECOVACS'ın servis robotlarının dünya genelindeki sevkiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,1 arttığı belirtildi. Cam temizleme, çim biçme ve havuz temizleme gibi yeni ürün kategorilerinden elde edilen uluslararası gelirin ise yüzde 75,1 büyüdüğü kaydedildi.

ECOVACS'ın uluslararası pazarlardaki büyümesinin 2026'nın ikinci çeyreğinde önemli bir eşiği beraberinde getirdiği belirtilirken, şirket tarihinde ilk kez uluslararası pazarlardan elde edilen gelirin toplam gelirin yüzde 51'ine ulaştığı bildirildi. Böylece ECOVACS'ın gelirlerinin yarısından fazlasının Çin dışındaki pazarlardan elde edildiği ifade edildi.

Şirket, ürün gamını ve faaliyet gösterdiği pazarları genişletmeye devam ederken, robotik teknolojilerini dünyanın daha fazla noktasındaki kullanıcılarla buluşturmayı ve günlük yaşamı daha kolay hale getirmeyi hedeflediğini bildirdi.

ECOVACS'ın 'Herkes İçin Robotik' vizyonunu yakından deneyimlemek isteyen ziyaretçilerin, 4-8 Eylül tarihleri arasında IFA Berlin, Messe Berlin, Salon 9, Stand 113'te şirketin yeni teknolojilerini inceleyebileceği belirtildi.