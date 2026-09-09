İSTANBUL, (DHA)- TÜRK Telekom, hayatın her alanında müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmaya devam ediyor. Öğrencilerin eğitim hayatını destekleyen teknolojileri erişilebilir kılmayı amaçlayan Türk Telekom, 2026 - 2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde tüm satış kanallarında akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve kulaklık gibi teknoloji ürünlerini avantajlı ödeme alternatifleriyle öğrenci ve velilerle buluşturan 'okula dönüş' kampanyası başlattı.

Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlanan öğrenciler için teknolojiyi daha erişilebilir kılmayı hedefleyen Türk Telekom, bu yıl da öğrenci ve velilerin 'okula dönüş' heyecanına sunduğu cazip teknoloji fırsatlarıyla ortak oluyor. Okula dönüş dönemine özel hazırladığı cihaz kampanyasıyla öğrencilerin ve ailelerin yanında olmayı sürdüren Türk Telekom, kampanya kapsamında, akıllı telefon, akıllı saat, kulaklık ve tabletlerde uygun fiyatlı seçeneklerden avantajlı ödeme planlarına kadar birçok fırsatı öğrenciler ve velilerle buluşturuyor. Kampanya ile öğrenciler; derslerini takip etmek, ödevlerini hazırlamak, araştırma yapmak ve sosyal hayatlarını sürdürmek için ihtiyaç duydukları cihazlara 4-30 Eylül tarihleri arasında Türk Telekom mağazaları ve online satış kanalları üzerinden ulaşabiliyor.

Öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler için markalarla güçlü iş birlikleri yaptıklarını belirten Türk Telekom Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ahmet Deniz, 'Türk Telekom olarak müşterilerimizin farklı alanlardaki teknoloji gereksinimlerine çözümler sunmak, dijital çağın fırsatlarını 81 ilin her köşesinde ve herkes için erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Günümüzde eğitimin ayrılmaz bir parçası haline gelen teknoloji, fırsat eşitliği ve geleceğe daha güçlü bir başlangıç için büyük önem taşıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle teknolojiyi toplumun her kesimine ve ülkemizin her köşesine ulaştırmayı öncelik olarak görüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da hayata geçirdiğimiz 'okula dönüş' kampanyasıyla öğrencilerimizin eğitim hayatını ve sosyal yaşamını destekleyen yenilikçi cihazlarla yolculuklarına eşlik ediyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamanın en önemli yollarından birinin erişilebilir teknoloji olduğuna inanıyor, geniş mağaza ağımız ve satış kanallarımızla Türkiye'nin her noktasındaki öğrenciye aynı imkanı sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu süreçte müşterilerimize sadece avantajlı cihazlar değil mağazadan dijital kanallara her temas noktasında en üst seviye deneyimi sunmayı önemsiyoruz. Kampanyamızın öğrencilerin okula dönüş heyecanına değer katacağına inanıyor, yeni-eğitim öğretim yılının ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

5G UYUMLU AKILLI TELEFONLAR, TABLET, AKILLI SAAT VE KULAKLIKLARDA TAKSİTLİ ÖDEME KOLAYLIĞI

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Okula dönüş kampanyası kapsamında 5G uyumlu Apple, Samsung, Oppo, Nubia, Hiking marka akılı telefonlar Xiaomi ve Hiking marka tabletler peşin fiyatına taksitli ödeme avantajlarıyla sunuluyor. Tecno, TCL marka akıllı saaatler, Tecno JBL ve Cellularline marka kulaklıklar özel fiyatlar ve taksitli ödeme kolaylığıyla müşterilerle buluşuyor. Ayrıca seçili teknoloji ürünlerinde ikili alımlarda ikinciye yüzde 50 indirim fırsatından, peşin fiyatına taksit seçeneklerine kadar uygun ödeme koşulları bulunuyor. Türk Telekom'un 'okula dönüş' kampanyası hakkında detaylı bilgiye Türk Telekom mağazaları ve internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.'