İSTANBUL, (DHA)- GARANTİ BBVA Yatırım, değişen piyasa koşullarının yatırımcılar açısından seçici ve planlı hareket etmenin önemini artırdığını bildirdi. Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, mevcut piyasa koşullarında kademeli yatırımın değerlendirilebileceğini belirterek, kısa vadeli fiyat hareketleri yerine güçlü bilanço, nakit üretimi, düşük borçluluk ve uzun vadeli değer yaratma potansiyeline odaklanan yatırım yaklaşımının önemine dikkat çekti.

2026 yılının ilk aylarında piyasalarda görülen olumlu seyrin, yaz aylarında yaşanan jeopolitik gelişmeler ve ekonomik koşulların etkisiyle daha temkinli bir görünüme dönüştüğü aktarıldı. Yatırımcıların bir bölümünün mevduat faizlerinin de etkisiyle beklemeyi tercih ettiği belirtilirken, Garanti BBVA Yatırım tarafından mevcut piyasa koşullarında yatırımcıların izleyebileceği yol haritasına dikkat çekiliyor.

DALGALI DÖNEMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Garanti BBVA Yatırım'ın değerlendirmelerine göre, dalgalı piyasa dönemlerinde yatırım kararlarını tek bir noktaya bağlı kalmadan, planlı ve kademeli bir yaklaşımla ele almak önem taşıyor. Yatırımı zamana yaymak, farklı sektörlerle çeşitlendirmek ve belirli ölçüde nakit esnekliği korumak, zamanlama riskinin daha dengeli yönetilmesine yardımcı oluyor.

Yüksek faiz dönemlerini takip eden 12-24 aylık süreçlerde hisse senetlerinin yatırımcıların gündeminde yeniden öne çıkabildiği görülüyor. Bu nedenle ideal piyasa koşullarının oluşmasını beklemek yerine farklı piyasa koşullarına karşı esnek bir yatırım yaklaşımı benimsemek ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda hareket etmek önem taşıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE İKİ ANA YATIRIM TEMASI ÖNE ÇIKIYOR

Bankadan tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Garanti BBVA Yatırım, önümüzdeki dönemde iki ana temanın öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Ekonomik yavaşlama dönemlerinde talebin görece güçlü kaldığı gıda perakendesi, telekomünikasyon, elektrik üretimi ve sağlık gibi defansif sektörler ilk temayı oluşturuyor.

'İkinci temada ise büyüme potansiyelini koruyan şirketler öne çıkıyor. Güçlü ihracat ağına sahip sanayi şirketlerinin yanı sıra savunma sanayi, yazılım, teknoloji ve yapay zekâ alanları yakından izlenebilir. Türkiye'de havacılık, savunma sanayi, gıda perakendesi ve seçili sanayi şirketleri; küresel piyasalarda ise teknoloji ve yapay zekâ şirketleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra seçici olmak kaydıyla değerleme bazında cazip seviyelere yaklaşan bankacılık hisseleri takip edilebilir.

'Garanti BBVA Yatırım, mevcut piyasa koşullarının ve olası düzeltmelerde oluşacak gerilemelerin, hisse senedi yatırımı bulunmayan veya sınırlı pozisyona sahip yatırımcılar için planlı ve kademeli bir başlangıç; mevcut yatırımcılar için ise portföylerini yeniden değerlendirme fırsatı sunduğunun altını çiziyor. Bu süreçte, yatırımcıların bilgi ve analizle karar almalarını desteklemek amacıyla, yatırım uygulaması eTrader üzerinden yurt içi ve yurt dışı hisselere ilişkin günlük yatırım fikirleri ve yatırım stratejileri paylaşıyor.'

'KEŞKE DEMEMEK İÇİN İYİ BİR PLAN YAPMAK GEREKİYOR'

Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, piyasalardaki görünüme ilişkin şu ifadeleri kullandı:

'Piyasalarda sık karşılaşılan yaklaşımlardan biri, belirsizlik dönemlerini fırsatların azaldığı dönemler olarak değerlendirmek. Oysa belirsizliğin arttığı dönemlerde, yatırım kararlarını bilgi ve analizle şekillendirmek her zamankinden daha önemli. Bu nedenle yatırımcılarımıza mesajımız net: Belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasını beklemek yerine planlı hareket etmek, tek seferlik kararlar yerine kademeli bir yaklaşımı benimsemek, çeşitlendirmeye ve disiplinli nakit yönetimine önem vermek dalgalı dönemlerde yatırımcıların en önemli pusulası. Garanti BBVA Yatırım olarak sorumluluğumuz, yatırımcıların duygularla değil, bilgi ve analizle karar almalarına destek olmak.'

'BİLİNÇLİ YATIRIM İÇİN DOĞRU SORULARI SORMAK GEREKİYOR'

Türkmen, 2020'de pandeminin etkisiyle büyük baskı altında kalan havacılık sektöründe, belirsizliklerin azalmasının ardından yaşanan güçlü toparlanmayı hatırlatarak, kısa vadeli piyasa hareketleri yerine şirketlerin uzun vadeli potansiyeline odaklanılması gerektiğini belirtti. Türkmen, 'Burada asıl soru 'Hangi hisse yükselecek?' değil, 'Hangi şirket önümüzdeki üç-beş yılda değer üretmeye devam edecek?' olmalı. Güçlü bilanço, nakit üretme kapasitesi, düşük borçluluk, ihracat gücü ve dayanıklı iş modeli bu ayrımda belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Bu nedenle yatırımcıların kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma potansiyeline odaklanması gerekiyor' dedi.