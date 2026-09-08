RUSYA, (DHA) - KREMLİN Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü bildirdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna krizinin ele alındığını belirtti.

Bir saat süren görüşmenin, 'yapıcı' ve 'samimi' olduğunu aktaran Uşakov, 'Görüşmede, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ile Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Amerikan temsilcilerinin ziyaretleri olumlu değerlendirildi. Trump, Ukrayna krizinin kısa zamanda çözülmesini istedi ve bunun Rusya-ABD arasındaki ilişkileri tamamıyla iyileştireceğini söyledi' ifadelerini kullandı.

Uşakov, Putin'in, ABD'nin krizin çözümüne yönelik girişimlerini takdir ettiğini de vurgulayarak, 'Trump'a sahadaki durum hakkında bilgi verildi' dedi.