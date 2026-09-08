Esra GÜNTEPE - Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE İş Bankası tarafından düzenlenen 'Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Çekiliş Kampanyası' kapsamında çekilişi kazanan çiftçilere ödülleri düzenlenen törenle teslim edildi. Kampanyada 4 traktör, 3 zirai drone ve 3 otomatik dümenleme sistemi olmak üzere toplam 10 ödül sahiplerini buldu. Çekilişe 200 binin üzerinde katılım gerçekleşti.

Türkiye İş Bankası Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi D Blok'ta düzenlenen ödül teslim törenine, Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit ile İmece Mobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam katıldı.

TRAKTÖRLER MANİSA, DİYARBAKIR, AKSARAY, NEVŞEHİR İLLERİNE GİTTİ

30 Haziran 2026 tarihinde sona eren 'Çiftçilerin Gücüne Güç Katan İmece Kart Çekiliş Kampanyası'na 222 bin 139 kişi katıldı. Kampanyada dört traktör ile zirai drone ve otomatik dümenleme sisteminden oluşan 6 adet akıllı tarım teknolojisi ürünü çiftçilere sunuldu. Traktörleri Manisa, Diyarbakır, Aksaray, Nevşehir'den çiftçiler kazandı.

YİĞİT: 200 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM OLDU

Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Müdürü Umut Yiğit, kampanyanın bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Kampanyamızın ilkini Bankamızın 100. Yılında gerçekleştirdik. Kampanyamız ile çekilişle 4 tane traktör, 3 tane zirai drone, 3 tane de akıllı dümenleme sistemi şeklinde hediyelerimiz oldu.' dedi.

Kampanya kapsamında İmece Kart aracılığıyla çiftçilere destek olmayı amaçladıklarını belirten Yiğit, 'İmece Kart'la yaptıkları alışverişlerde, gübre alımında, tohum alımında veya herhangi bir girdi alımında kullandıkları kartlarıyla yaptıkları alışverişler sonucunda bir çekiliş hakkıyla aynı zamanda hediye kazanma şansları oldu. Bu yılki kampanya koşullarında her 50 bin TL'lik İmece Kart harcamasına bir çekiliş hakkı verildi' dedi.

Bankanın tarıma finans, eğitim ve teknolojiyle destek vermeye devam edeceğini belirten Yiğit 'Çünkü bildiğiniz gibi tarım, dönemsel ödemenin çok önemli olduğu bir alan. Çiftçilerimizin yapmak zorunda oldukları maliyetleri karşılamak ve hasatta bunları ödemek için en önemli araç kart. Bizim de İmece Kart'ımız bu şekilde hizmet ediyor. Bu çekilişimize de 200 binin üzerinde bir katılım oldu. Çok teveccüh bulan ve sahada çiftçilerimiz tarafından da beğenilen bir çalışma. Bugün burada bir arada olmamıza vesile olan kampanyamız, ülkemizin verimli ovalarında açtığımız Tarım İhtisas Şubeleri, üçüncü dönemine giren Tarım Teknoloji Elçileri projemiz, Yeni Nesil Çiftçi buluşmalarımız, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz Geleceğin Önder Çiftçileri programımız kararlılıkla sektörün yanında olduğumuzun somut göstergeleri. Çiftçilerimizin emeğinin karşılık bulması, üretimin güçlenmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

'GELECEĞİN TARIMININ KURULMASINA KATKI SUNUYORUZ'

İmece Mobil Genel Müdürü İlker Mehmet Sağlam ise Türkiye İş Bankası'nın tarım alanındaki çalışmalarının yalnızca finansman sağlamakla sınırlı olmadığını belirterek, 'Bu toprakların kurumu olan Türkiye İş Bankası da tarımın finansmanını çok sağlıklı, güzel bir şekilde yaparken, bu alandaki birincil görevini üstlenirken aslında buradaki misyonunu sadece finansmanla bırakmak değil, geleceğin tarımının kurulması şeklinde ortaya koyuyor' dedi.

İmece Mobil'in İş Bankası'nın tarımdaki vizyonunun dijital ayağı olduğunu ifade eden Sağlam, uygulamanın Microsoft tarafından uluslararası alanda örnek iş modeli olarak gösterildiğini belirtti.

Ödülleri belirlerken teknoloji ve verimlilik hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Sağlam, 'Traktörlerin yanında zirai dronlar, otomatik dümenlemelerle teknolojinin tabanda yayılması bizim için çok kıymetliydi. Bu yıl da ülkenin dört bir yanından talihlilerimiz ürünlerini alıp ekim, dikim dönemlerinde bunları kullanacaklar ve orada bir farkındalık, belki köylerinde bir bilinç oluşmasına neden olacaklar' diye konuştu.

'MUCİZE ÖTESİ BİR ŞEY'

Kampanyanın en büyük ödülü olan 5115 Warrior Deutz-Fahr traktörü kazanan Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi'nden çiftçi Himmet Aktaş, ödülü kazandığını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.

İmece Kart'ın kampanyasından başlangıçta haberi olmadığını belirten Aktaş, 'Tamamen tesadüfen katıldık. Sonradan öğrendik kampanya olduğunu. Katıldık ve büyük ödülü kazandık, mutluyuz' dedi.

İmece Kart'ın kendilerine ödeme kolaylığı sağladığını ifade eden Aktaş, 'İmece Kart'ın ödemeleri 10 aylık, 12 aylık. Bunlar tabii bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Çünkü nakit, biz çiftçilikle uğraştığımız için çok fazla nakdimiz olmuyor. Mahsulden mahsule ödemesi olduğu için kullanmayı tercih ediyoruz' diye konuştu.

Ödülü kazandığını banka müdürünün telefonuyla öğrendiğini anlatan Aktaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

'Size iyi bir haberimiz var' dedi. O ara benim İmece Kart aklıma geldi. Dedim, 'İmece Kart'tan herhalde bir şeyler isabet etti bizim şansımıza.' Şubeye gittiğimizde kimliğimi teyit ettiler. 'Size İmece'den bir ödül isabet etti. Siyah traktör kazandınız' dediler. O ara küçük bir şaşkınlık, küçük bir şok ister istemez. Gerçekten inanamadık, ihtimal vermedik. Ama gerçek olduğunu bugün burada yaşadık, gördük. Güzel bir atmosfer, güzel bir hava. Keşke imkân olsa tüm çiftçi kardeşlerimiz böyle bir atmosferde bulunsa.'

Aktaş, sözlerini Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünü hatırlatarak tamamladı.

KADIN ÇİFTÇİ ÖZLEM IŞIK: ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM

Kampanyada zirai drone kazanan Amasya'nın Taşova ilçesinden çiftçi Özlem Işık da ödülünü almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Bir kadın çiftçi olarak ödülü kazanmanın kendisini gururlandırdığını belirten Işık, 'Hiç beklemiyordum gerçekten. Banka müdürümüz aradı beni. 'Böyle böyle, drone çıktı size. Hayırlı olsun' dedi. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum. Gerçekten ihtiyacımız olan bir şeydi' ifadelerini kullandı.

Mısır, ayçiçeği, buğday ve ağırlıklı olarak bamya ürettiklerini anlatan Işık, zirai drone sayesinde ilaçlama çalışmalarının daha verimli yapılacağını belirterek, 'Drone'la mahsullerimiz daha iyi ilaçlanacak. Kırılmadan, ezilmeden güzel bir şekilde ilaçlama yapacağız' dedi.