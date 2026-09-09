İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, Atikhisar Barajı'nda yaşanan balık ölümleriyle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteye sahip Atikhisar Barajı'nda henüz belirlenemeyen nedenle balık ölümleri yaşandı. İhbar üzerine dün İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol görevlileri ile Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, Atikhisar Barajı'nda inceleme yaptı.

Saha incelemelerinde, balık ölümlerinin tek bir noktada yoğunlaşmadığı, baraj gölünün birden fazla bölgesinde görüydüğü, ölümlerin ağırlıklı olarak yaklaşık 1 kilograma ulaşmış balıklarda yaşandığı, ayrıca kıyı bölgelerde sularda köpürmeler olduğu tespit edildi. Saha çalışmaları sırasında veteriner hekimler tarafından alınan ölü balık numuneleri, gerekli analizlerin yapılması amacıyla Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri tarafından baraj gölünün farklı noktalarından alınan su numuneleri, gerekli analizlerin yapılması amacıyla Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, alınan numunelere ilişkin laboratuvar analiz sonuçlarının beklenmekte olduğu, balık ölümlerinin kesin nedeninin analiz sonuçları doğrultusunda ortaya çıkacağı öğrenildi. (DHA)