İZMİR,(DHA)- İZMİR Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) bünyesindeki Teknopark İzmir'de faaliyet gösteren NeSea'nın atık midye kabuklarından geliştirdiği biyomalzemelerle oluşturduğu yapay resif projesinin, UNIDO-WTCA Mavi Ekonomi Küresel Çağrısı 2026'da birinci seçildiği belirtildi.

İYTE bünyesindeki Teknopark İzmirde faaliyet gösteren NeSea, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) ve Dünya Ticaret Merkezleri Birliği (WTCA) tarafından düzenlenen UNIDO-WTCA Mavi Ekonomi Küresel Çağrısı 2026'ya katıldı. NeSea'nın atık midye kabuklarından geliştirdiği biyomalzemelerle oluşturduğu yapay resif projesi, Kıyı ve Deniz Turizmi & Rekreasyonu kategorisinde dünya birincisi oldu. Yenilikçi modelle, yapay resifler aracılığıyla denizel habitatların desteklenmesine katkı sunarken, aynı zamanda sürdürülebilir deniz turizminin geliştirilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

'ÖNEMLİ BİR ÖRNEK'

İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, NeSea'nın başarısının İYTE ve Teknopark İzmir girişimcilik ekosisteminin uluslararası gücünü ortaya koyduğunu belirterek, 'Teknopark İzmirimizden bir dünya birinciliği gelmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. NeSea'nın projesi, bilimin ve girişimciliğin sürdürülebilirlik hedefleriyle buluştuğunda küresel ölçekte değer üretebileceğini gösteren önemli bir örnektir. NeSea ekibini gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İYTE olarak bilimi, sürdürülebilir çözümleri ve girişimciliği desteklemeye; ülkemizin yüksek teknoloji odaklı gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz' dedi.