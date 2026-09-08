İSTANBUL, (DHA)- TAV Havalimanları, Kuzey Makedonya'da işlettiği Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladığını bildirdi. Terminal, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski ile Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski'nin katıldığı törenle hizmete açıldı.

TAV Havalimanları, Kuzey Makedonya'da işlettiği Ohri Aziz Pavlus Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarını tamamladı. Yenilenen terminal, Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Aleksandar Nikoloski, TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan, TAV Makedonya Genel Müdürü Nejat Kurt ile kamu kurumlarının ve bürokrasinin temsilcilerinin katıldığı törenle hizmete açıldı.

Toplam 2,7 milyon avroluk yatırım kapsamında terminalin 3 bin 364 metrekarelik bölümünün yenilendiği aktarıldı. İdari binanın genişletilmesiyle de havalimanı çalışanları, sınır polisi ve gümrük görevlileri için yeni çalışma alanları oluşturulduğu belirtildi. Projeyle havalimanının operasyonel kapasitesi artırıldığı bildirildi.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, 'TAV Havalimanları'nın başarılı çalışmaları sayesinde Ohrid Havalimanı bu yıl önemli rekorlara ulaştı. Yeni yatırımlar ve iş birliğimizle bu rakamları daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Ohrid Havalimanı'nda tamamlanan çalışmalar, Kuzey Makedonya'daki havalimanlarında sunulan hizmet kalitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım. Havalimanının yeni görünümü ve artan kapasitesiyle yolcu ve havayolu sayısının yükselmesini bekliyoruz. Hükümet olarak bölgenin turizmine ve ekonomisine katkı sağlayan Ohrid Havalimanı'nı desteklemeyi sürdüreceğiz. TAV Havalimanları'na teşekkür ediyor, Üsküp ve Ohrid havalimanlarında daha birçok projeyi birlikte gerçekleştirmeyi diliyorum' diye konuştu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan da '2010'dan bu yana işlettiğimiz Üsküp ve Ohrid havalimanlarına yaklaşık 300 milyon avro yatırım yaptık. Yıllık yolcu trafiğini dört kattan fazla artırdık. Üsküp ve Ohrid, 2026'da Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanları arasında yer alıyor. Güçlü tarihsel ve kültürel bağlar bulunan ikili ilişkilere katkı sunmaktan da mutluluk duyuyoruz' dedi.