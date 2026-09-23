ABD, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, 'Diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu vesilesiyle bulunduğu ABD'nin New York şehrindeki Türkevi'nde Türk-Amerikan iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Sanal medya hesabından buluşmaya ilişkin paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan; sanayiden finansa, enerjiden ulaştırmaya, sağlıktan savunmaya kadar birçok konu ve sektörü değerlendirme fırsatı buldukları buluşmaya katkıları dolayısıyla Amerikan Ticaret Odası'na, iş konseylerine ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'na (DEİK) teşekkür etti.

Paylaşımında iki ülke arasındaki ekonomik hedeflere ve ilişkilere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Diplomatik ilişkilerimizin 100'üncü yılına yaklaştığı bugünlerde ABD ile yakalamış olduğumuz ivmeyi ekonomi alanında da sürdüreceğimize, hep birlikte 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza gönülden inanıyorum' ifadelerini kullandı.