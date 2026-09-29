Ece ÇAM- Şevval CİNDİR/ İSTANBUL, (DHA)- MAKTEK Avrasya 2026, üretim teknolojileri ve takım tezgahları sektörünü yeni ürünler, ileri üretim teknolojileri ve uluslararası iş bağlantıları etrafında İstanbul'da buluşturuyor. MAKTEK Avrasya 2026'da yer alan bin 208 makine, 132 robot ve binlerce ekipman sektör profesyonellerinin ilgisine sunulurken, üretim teknolojilerindeki dönüşüm farklı deneyim alanları ve etkinliklerle ziyaretçilere aktarılıyor.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) destekleriyle düzenlenen MAKTEK Avrasya 2026, 28 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor. Bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarda yeni ürün lansmanları, teknoloji deneyimleri ve uluslararası ticari buluşmalarla üretim ekosistemindeki dönüşüm farklı boyutlarıyla ortaya koyuluyor. MAKTEKVERSE alanında yapay zeka, dijital ikiz, VR ve robotik teknolojileri deneyimlenirken, Türkiye'de ilk kez sergilenen çözümler ile 18 ülkeden 200'ün üzerinde uluslararası alıcı da fuarda katılımcılarla bir araya geliyor.

TÜRKİYE'DE SERGİLENEN TEKNOJİLER ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

MAKTEK Avrasya 2026'da Türkiye'de ilk kez sergilenen çok sayıda teknoloji ve yeni ürün bulunuyor. Takım tezgahları, 5 eksenli işleme merkezleri, CNC torna ve işleme merkezleri, lazer kesim ve kaynak teknolojileri, ölçüm ve kalite kontrol sistemleri, kesici takım ve bağlama çözümleri, CAD/CAM ve üretim yazılımları, robotik ve otomasyon sistemleri ile yapay zeka destekli çözümler fuarın öne çıkan ürün grupları arasında yer alıyor.

MAKTEKVERSE'TE ÜRETİMİN GELECEĞİ DENEYİMLENİYOR

MAKTEKVERSE, üretim teknolojilerindeki dönüşümü ziyaretçilerin doğrudan deneyimleyebileceği alanlara taşıyor. 12A Salonu'nda yer alan MAKTEKVERSE Deneyim Alanı'nda VR gözlükler ve simülasyon araçlarıyla geleceğin fabrikaları deneyimlenirken, endüstriyel simülatörler, dijital ikiz uygulamaları ve akıllı fuar teknolojileri ziyaretçilerle buluşuyor.

MAKTEKVERSE Robot Show alanında insansı robot ve robot köpek performanslarının yanı sıra interaktif robot deneyimleri gerçekleştiriliyor. MAKTEKVERSE Sahne'de ise CNC takım tezgahı teknolojileri, ajan yapay zeka, üretim ve verimlilik stratejileri, fiziksel AI, XR ve dijital ikiz teknolojileri sektör uzmanlarının katılımıyla ele alınıyor.

18 ÜLKEDEN 200'ÜN ÜZERİNDE ULUSLARARASI ALICI FUARDA

Fuarda Hosted Buyer Programı ile 18 ülkeden 200'ün üzerinde uluslararası alıcı ve alım heyeti temsilcisi İstanbul'da ağırlanıyor. Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Cezayir, Fas, Gürcistan, Irak, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Kuzey Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tunus ve Ürdün gibi ülkelerden gelen alım heyetleri, fuarda yeni teknolojileri ve üretim çözümlerini inceleyerek katılımcı firmalarla doğrudan temas kuruyor.

Fuar kapsamında MTDCNC iş birliği ile katılımcı firmaların teknolojileri, ürünleri ve üretim çözümleri profesyonel video içeriklerle kayıt altına alınarak MTDCNC'nin uluslararası dijital yayın kanalları üzerinden dünyanın farklı bölgelerindeki üretim profesyonellerine ulaştırılacak ve global pazarlarda görünürlükleri sağlanacak.

MAKTEK Avrasya 2026, 3 Ekim'e kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

'52 ÜLKEDEN ZİYARETÇİ AĞIRLADIK'

Fuarda konuşan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş Genel Müdürü ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü, 'MAKTEK Avrasya 2026 dün ziyarete açıldı. İlk günden itibaren çok güzel bir katılım var. Gelen iş insanlarına, profesyonel ziyaretçilere ve yatırımcılara baktığımızda, ilk gün 52 ülkeden ziyaretçi ağırladık. Fuar boyunca 100'e yakın ülkeden ziyaretçi bekliyoruz. Firmalar fuarımız için çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdiler, fuarımızda 1208 adet makine, 132 adet robot sergileniyor. Bu kadar makinenin, ekipmanların ve robotik sistemlerin sergilendiği bir başka platform yok. İlk kez sergilenen teknoloji ürünleri, dijital ekipmanlar, makineler, takım tezgâhları, CNC işleme ve 5 eksenli makinelerden otomasyon sistemlerine, yapay zekânın üretime entegrasyonuna kadar çok farklı ürün grupları ve yeni ürün lansmanları fuarımızda yer alıyor. Her sektörde üretim yapan fabrikaların ve tesislerin ihtiyaç duyduğu makineler şu anda fuar alanımızda sergileniyor. Yeni nesil, akıllı ve hassas makinelerin yanı sıra geleceğin makineleri, teknolojileri ve robotik sistemleri de sergileniyor. Kısacası, bir üretimde ihtiyaç duyulan her türlü ekipman burada bulunuyor dolayısıyla sanayiciler, ihracatçılar ve içinde bulunduğumuz coğrafyadaki üreticiler için MAKTEK Avrasya çok önemli bir buluşma platformu olarak tercih ediliyor, MAKTEK Avrasya büyümesine devam ediyor' ifadelerini kullandı.

'9'UNCU KEZ ZİYARETE AÇILDI'

Fuarın bu yıl 9'uncu kez ziyarete açıldığını belirten Ersözlü, 'Yurt dışından direkt katılan firma sayısında yüzde 50 artışla fuarımızı açıyor olmamız, dünyanın en önemli, dev markalarının şu anda fuarımızda ürünlerini sergiliyor olmaları, gerek Türkiye pazarına gerekse coğrafi nüfuz alanımızdaki Avrasya coğrafyasına makine ve teknoloji tedarik etmek, çözüm ortakları bulmak için buraya gelmeleri önemli.

Firmaların yaptıkları iş bağlantıları ve oluşturdukları ticari hacim de oldukça keyifli. İlk gün itibarıyla bu atmosfer fuarımıza yansımaya başladı. Fuarın son gününe kadar da büyük bir ticaret hacmi bekliyoruz. Türkiye'nin makine ihracatına direkt ve dolaylı olarak büyük katkı sağlayacak bir fuar olacak. Yaptığımız araştırmalarda geçmiş yıllarda da benzer bir tabloyla karşılaştık. Türkiye'nin makine ihracatına yönelik fuar sonrasında da yaklaşık 6 ay ila 1 yıl süren bir dönemde pazarlıkların ve anlaşmaların devam ettiğini düşündüğümüzde, fuarın makine ihracatına çok önemli katkı sağlayacağını öngörüyoruz' ifadelerini kullandı.

'SAVUNMA SANAYİNİN VE HAVACILIK SANAYİNİN GÖZDE SEKTÖRÜYÜZ'

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz ise 'Fuarımız şu anda 14 salonda, 120 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Bir metrekare dahi boşluğun olmadığı, yüksek teknolojiye sahip makine ve çözümlerin sergilendiği, oldukça kapsamlı bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bu fuarın özelliği şu: 1999 yılında otomotiv sektörünün ihracatı 1 milyar dolarken biz oradaydık. Sonra o sayı 35 milyar dolara çıktığında biz yine oradaydık. Bu makineler olmadan bu imalatları yapamazsınız ve ihraç edemezsiniz. Çünkü bunlar çok yüksek hassasiyete sahip, ileri teknolojiyle işlem yapan ve üretim gerçekleştiren makineler. Şu anda teknoloji her 5 yılda bir büyük adımlar atıyor, gelişim inanılmaz bir hızla ilerliyor. Teknoloji hiç bugünkü kadar hızlı gelişmemişti ama yarın da hiç bu kadar yavaş olmayacak. Şu anda göz bebeğimiz olan savunma sanayii de bu fuar sayesinde ve fuarın savunma sanayiine kattıklarıyla birlikte yükseliyor, yükselmeye de devam edecek. Biz savunma sanayii ve havacılık sanayiinin gözde sektörüyüz, bu fuar da onların gözde fuarı. Bu yıl 120-130 civarında savunma sanayii ve havacılık sektöründen firma fuarımızı ziyaret edecek. Bunların arasında hem savunma hem havacılık, hatta uzay sanayiine parça üreten firmalar da bulunuyor. Bu firmalar buraya gelerek makine yatırımlarını ve önümüzdeki döneme yönelik teknoloji ve yatırım planlamalarını burada yapacaklar. Bu fuar sadece makine satmaya ya da makine almaya gelenlerin buluştuğu bir platform değil. Aynı zamanda önümüzdeki geleceği planlayacağımız, geleceğin nereye doğru evrileceğini ve şekilleneceğini göreceğimiz bir fuar. Çünkü her gün daha yüksek teknolojiye ihtiyaç var' diye konuştu.

'BU MAKİNELER HER ŞEYİN ANNESİ'

Fuarın sektör için çok önemli olduğunu belirten Akyüz, 'Bu makineler her şeyin annesi. Bu fuar da her şeyin annesi. Çünkü bir mobilya makinesi üretmek istiyorsanız bu makinelerle üreteceksiniz, tarım makinesi üretmek istiyorsanız yine bu makinelerle üreteceksiniz. Gözümüzdeki gözlükten tekstile kadar her şey bir makineden çıkıyor. Onlar da bu makinelerle üretiliyor. O yüzden çok önemli. Makineler gelişiyor ve gelişmeye devam ediyor. Önemli olan sadece burada sergilenen makineleri üretmek değil. Bu makineleri üreten firmalarımız, üyelerimiz de var ancak teknoloji transferi de yapmak zorundayız. Çünkü dünyada çok üst düzey makineler var. Savunma sanayinde ya da havacılık sanayinde bu üst düzey makinelerle üretim yapabiliyoruz. Bunlar da Japonya, Almanya ve İngiltere gibi 200-300 yıllık sanayileşme geçmişine sahip ülkeler tarafından üretiliyor. Dolayısıyla onların teknolojisini de buraya transfer etmek zorundayız. Bu teknoloji transferiyle, hibrit bir çalışma yapalım; hem üretelim hem teknoloji transferi yapalım, yapay zekâyla birleştirelim, haberleştirelim. Verimliliğimizi ve teknolojimizi her gün artırmamız gerekiyor. Geride kalmamak için fuarlar çok önemli' dedi.