ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Ağustos 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6 iken kadınlarda yüzde 10,1 olarak kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 48,4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti. İş gücü, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 52,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5 iken kadınlarda yüzde 35 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak gerçekleşti. (DHA)