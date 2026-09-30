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Olay, saat 10.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 30'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Kamyonetin üzerinde geri dönüşüm malzemesi yüklerken dengesini kaybeden Yusuf G., 2 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Çevredekilerin yardımına koştuğu Yusuf G., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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