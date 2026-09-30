Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm malzemesi yüklediği kamyonetin kasasından düşen Yusuf G. (22), yaralandı.
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Olay, saat 10.00 sıralarında, Mahmudiye Mahallesi 30'uncu Mobilya Sokak'ta meydana geldi. Kamyonetin üzerinde geri dönüşüm malzemesi yüklerken dengesini kaybeden Yusuf G., 2 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Çevredekilerin yardımına koştuğu Yusuf G., özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA