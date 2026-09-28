MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 4 yıl önce dünya evine giren Nihal (37) ve Emrah Kalkan (38) çiftinin evlat hasreti, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kucaklarına aldıkları ikiz bebekleri ile son buldu. İkiz bebekler Kadir Asaf ve Zeynep Kalkan da hastanedeki tüp bebek ünitesinin ilk bebekleri oldu.

Kentte yaşayan Nihal-Emrah Kalkan çifti, evlendikten sonra bir süre çocuk sahibi olamadı. Çeşitli hastanelere başvuran Kalkan çifti daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi'ne başvurdu. Nihal Kalkan, 4 yılın ardından, burada gördükleri tedavi sonrası ikiz bebeklerini kucağına aldı. Yaklaşık 1,5 yıl önce hizmet vermeye başlayan tüp bebek ünitesinin ilk bebekleri de Kalkan çiftinin ikizleri oldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Ünitesi Klinik Sorumlusu Doç. Dr. Pınar Kırıcı, hastanın ilk tüp bebek denemesinde, ikiz gebelik elde edildiğini ifade ederek şunları söyledi:

'Bugün hastamızın doğumunu gerçekleştirdik. Merkezimizin ilk bebekleriydi. Hastamız bize güveniyordu, biz de onun güvenini boşa çıkarmadık. Yaklaşık 1,5 yıldır hizmet vermeye başlayan ünitemize, Malatya ve çevre illerde çocuk sahibi olmak isteyen hastalar başvurabilir.'

'BEBEKLERİMİZİ KUCAĞIMIZA ALDIK'

Nihal Kalkan ise hekimlerin desteğiyle tedavi sürecini rahat geçirdiğini ifade ederek, 'Bu süreç çok sıkıntılı bir süreçti ama beni motive ettiler, gayet rahat geçti. Emeği geçen tüm hocalarımıza ve ekibine çok teşekkür ederiz. Bebeklerimizi sağlıkla kucağımıza aldık' dedi.

Emrah Kalkan da 4 yıllık evliliklerinin ardından tüp bebek tedavisine başladıklarını belirterek, süreç boyunca sağlık çalışanlarının kendilerine destek olduğunu söyledi. (DHA)