Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te doğumsal kalp hastalığı tespit edilen 8 günlük bebek, ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne emmede azalma ve yenidoğan sarılığının gerilememesi şikayetiyle getirilen 8 günlük bebek, kalp yetmezliği şüphesiyle çocuk kardiyolojisi uzmanı Dr. Yağmur Damla Önal tarafından muayene edildi. Burada yapılan ekokardiyografide, aortun bir bölümünün ileri derecede gelişmemesi olarak tanımlanan aortik ark hipoplazisi ile buna eşlik eden doğumsal kalp anomalileri belirlendi. Bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınarak yakın takibe alındı. İleri tedavi ve cerrahi değerlendirme için Sağlık Bakanlığı ekipleriyle koordinasyon sağlandı.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bebek, sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)