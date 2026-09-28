İSTANBUL, (DHA)- KARDİYOLOJİ Uzmanı Dr. Ender Özal, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp krizinin göğüs ağrısının yanı sıra nefes darlığı, mide bulantısı, soğuk terleme ve sırt ağrısı gibi farklı belirtilerle de ortaya çıkabileceğini söyledi. Uzm. Dr. Özal, 'Özellikle alışılmışın dışında ve aniden başlayan şikâyetler göz ardı edilmemeli. Kalp krizi şüphesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı' dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'de gerçekleşen ölümlerin yüzde 34,7'si dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle meydana geldi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümler alt nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,3'ünün iskemik kalp hastalıkları, yüzde 24,6'sının diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,2'sinin ise serebrovasküler hastalıklar nedeniyle gerçekleştiği görüldü.

'KALP HASTALIĞI YALNIZCA YAŞLILARDA GÖRÜLMEZ'

Kalp hastalıklarının yalnızca ileri yaşlarda görüldüğü yönündeki yanlış inanışa dikkat çeken Medical Park TEM Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ender Özal, 'Kalp krizi genç yaşlarda da ortaya çıkabilir. Kötü beslenme, sigara kullanımı ve stres gibi faktörler gençlerde de kalp-damar hastalıkları açısından riski artırabilir. Düzenli spor yapmak kalp sağlığı açısından çok önemli ancak tek başına kalp hastalıklarını tamamen engellemez. Genetik faktörler ve beslenme alışkanlıklarının yanı sıra diğer risk faktörlerinin de birlikte değerlendirilmesi gerekir' ifadelerini kullandı.

'KALP HASTALIĞI EGZERSİZE ENGEL DEĞİL'

Kalp hastalığı bulunan kişilerin egzersiz yapmaması gerektiği yönündeki yanlış inanışa dikkat çeken Uzm. Dr. Özal, 'Kalp hastalığı bulunan kişilerin fiziksel aktiviteden tamamen uzak durması gerekmiyor. Hekim kontrolünde ve kişinin sağlık durumuna uygun şekilde yapılan hafif ve tempolu yürüyüşler kalp sağlığını olumlu yönde destekleyebilir. Ancak egzersizin türü ve yoğunluğu kişinin mevcut sağlık durumuna göre belirlenmelidir' diye konuştu.

'KALP KRİZİNİN FARKLI BELİRTİLERİ OLABİLİR'

Kalp hastalıklarında görülebilecek belirtilerden bahseden Uzm. Dr. Özal, 'Kalp hastalıklarında göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, çabuk yorulma, baş dönmesi, terleme ve bacaklarda şişlik gibi farklı şikâyetler görülebilir. Kalp krizi her zaman şiddetli göğüs ağrısıyla başlamayabilir. Mide bulantısı, nefes darlığı, soğuk terleme ve sırt ağrısı gibi belirtiler de kalp kriziyle ilişkili olabilir. Kalp krizi şüphesi oluşturan belirtiler ortaya çıktığında sosyal medyada dolaşan öksürmek veya su içmek gibi yöntemlere başvurulmamalı. Böyle bir durumda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı ve tıbbi yardım istenmelidir' dedi.

'KADINLARDA BELİRTİLER DAHA FARKLI GÖRÜLEBİLİR'

Kadınlarda kalp krizi belirtilerinin erkeklerde görülen klasik tablodan farklılaşabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özal, 'Kadınlarda nefes darlığı, günlerce süren ve nedeni açıklanamayan aşırı yorgunluk, çene, boyun, sırt, omuz veya kollarda rahatsızlık hissi, mide yanması, hazımsızlık, bulantı, soğuk terleme, baş dönmesi ve göz kararması gibi belirtiler görülebilir. Kadınlarda koroner arter hastalığı yalnızca büyük damarların tıkanmasıyla değil, kalbin küçük damarlarındaki işlev bozukluklarıyla da ortaya çıkabilir. Bu nedenle alışılmışın dışında ve nedeni açıklanamayan şikâyetlerin göz ardı edilmemesi gerekir' diye konuştu.

'GENÇ YAŞTA KALP KRİZİNDE YAŞAM TARZI ÖNEMLİ'

Genç yaşlarda kalp krizi ve kalp-damar hastalıkları açısından risk faktörlerinin daha erken yaşlarda görülmeye başladığını değinen Uzm. Dr. Özal, 'Yaşam tarzındaki değişiklikler gençlerde kalp-damar sağlığını etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Sigara kullanımı, yoğun stres, hareketsiz yaşam, obezite, sağlıksız beslenme, paketli gıda ve fast food tüketimi kalp-damar hastalıkları açısından riski artırabilir. Hareketsiz yaşam damar sertliği sürecini hızlandırabilir ve kolesterol dengesini olumsuz etkileyebilir' dedi.

'ELEKTRONİK SİGARA DA MASUM DEĞİL'

Elektronik sigaranın daha zararsız olduğu yönündeki algının doğru olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Özal, şu bilgileri paylaştı:

'Elektronik sigara masum olarak değerlendirilmemeli. İçeriğinde bulunan nikotin ve diğer kimyasal maddeler kalp ve damar sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Elektronik sigara kullanımı kalp hızını ve tansiyonu artırabilir, damarların iç yüzeyinde hasara neden olabilir ve damar sertliği açısından risk oluşturabilir. Kalp sağlığını korumak açısından tütün ve nikotin ürünlerinden uzak durmak önemlidir.'

'TANSİYON ŞEKER VE KOLESTEROL KONTROL DEİLMELİ'

Yüksek tansiyon, diyabet ve yüksek kolesterolün kalp-damar hastalıkları açısından önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu belirten Uzm. Dr. Özal, 'Yüksek tansiyon, kan şekeri ve kolesterol yüksekliği damar yapısını olumsuz etkileyebilir ve kalp krizi riskini artırabilir. Bu nedenle özellikle risk faktörleri bulunan kişilerin tansiyon, kan şekeri ve kolesterol değerlerini düzenli olarak takip ettirmesi ve gerekli durumlarda hekim önerileri doğrultusunda tedavi planına uyması gerekir' dedi.

'KALP SAĞLIĞI İÇİN AKDENİZ TİPİ BESLENME TERCİH EDİLEBİLİR'

Kalp-damar hastalıklarından korunmada beslenme alışkanlıklarının önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Özal, 'Sebze, meyve, tam tahıllar, baklagiller ve zeytinyağının yer aldığı Akdeniz tipi beslenme tercih edilebilir. İşlenmiş gıdaların, doymuş ve trans yağların sınırlandırılması, tuz tüketiminin azaltılması ve balığın düzenli olarak tüketilmesi kalp sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir. Beslenme düzeninin kişinin genel sağlık durumuna ve ihtiyaçlarına göre planlanması önemlidir' açıklamasında bulundu.

'HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA HAREKET EDİN'

Düzenli fiziksel aktivitenin kalp sağlığının korunmasındaki önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Özal, 'Sağlık durumu uygun olan kişiler için haftada en az 150 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması öneriliyor. Örneğin haftada 5 gün, günde yaklaşık 30 dakikalık tempolu yürüyüş yapılabilir. Gün içerisinde uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınmak ve kişinin sağlıklı kilosunu koruması da kalp-damar sağlığı açısından önem taşıyor' diye konuştu

'RİSK GRUBUNDAKİLER DÜZENLİ KONTROL YAPTIRMALI'

Kalp-damar hastalıkları açısından risk taşıyan kişilerin düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Özal, 'Ailesinde kalp-damar hastalığı öyküsü bulunan kişiler ile yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol veya sigara kullanımı gibi risk faktörleri taşıyanların herhangi bir şikâyeti olmasa dahi hekim değerlendirmesinden geçmesi önemlidir. Kalp sağlığını korumak için düzenli beslenme, ideal kilonun korunması, hareket ve egzersiz, yeterli uyku ve stresin yönetilmesinin yanı sıra tansiyon, kan şekeri ve kolesterolün kontrol altında tutulması gerekir' ifadelerini kullandı.