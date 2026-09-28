ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi (ABB), Dünya Akciğer Günü farkındalık etkinliği düzenledi. Akciğer sağlığı ve solunum hastalıklarının ele alındığı programda, vatandaşlara tansiyon ve kan şekeri ölçümü, vücut kitle indeksi ve solunum fonksiyon testi uygulandı.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından Dünya Akciğer Günü dolayısıyla Solunum Koalisyonu iş birliğiyle farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, akciğer sağlığının korunması, solunum hastalıklarının erken değerlendirilmesi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Programa alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonelleri katıldı.

Etkinliğin uygulamalı bölümünde vatandaşların genel sağlık durumlarına yönelik çeşitli ölçümler gerçekleştirildi. Katılımcıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri ile vücut kitle indeksi (VKİ) değerlendirmeleri yapıldı. Katılımcılara ayrıca solunum fonksiyon testi uygulanırken, test sonuçları uzmanlar tarafından değerlendirildi. Kardiyopulmoner Fizyoterapistleri Derneği katkılarıyla gerçekleştirilen bölümde ise fizyoterapistler eşliğinde doğru solunum teknikleri, nefes egzersizleri ve çeşitli fiziksel aktiviteler uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam ve solunum sağlığı açısından önemi konusunda da katılımcılara bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, konuşmasında, 'Akciğerlerimizi vücudumuzun sessiz bir motoru olarak görüyoruz gün içinde akciğerlerimiz biz farkında olmadan ortalama 10 bin litre düzeyinde dışarıdan havayı alıp içeride oksijenleyip karbondioksit olarak dışarı atıp ve vücudumuza temiz oksijenli kan sağlayan bir organımızdır' dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan Köktürk ise akciğerlerin doğrudan dış ortamla temas hâlinde olması nedeniyle solunan havanın kalitesinin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Sağlıklı bir havayı solursak sağlıklı kalabiliyoruz. Akciğerlerimiz dışarı açıldığı için dışarıda ne kadar olumsuz etken varsa hepsi bizim akciğerlerimizi etkiliyor dolayısıyla elimizden geldiğince bertaraf edebileceğimiz şeyleri yok etmeliyiz, hayatımızdan çıkarmalıyız. Bunun başında tütün ve tütün ürünleri gelmekte çünkü dışarıya gidiyorsunuz ve para vererek satın alabiliyorsunuz ama çok toksik, çok zehirli ve çok tehlikeli bir madde. İşte bunu hayatımızdan yok etmeliyiz daha kötü ürünlerin girmesine de izin vermemeliyiz' diye konuştu.