İSTANBUL, (DHA)- MİDE kanaması şikayeti sonrası yapılan endoskopide tümör tespit edilen 56 yaşındaki Erdem Tanrısevergil, uygulanan kemoterapi ve immünoterapi tedavisinin ardından günlük yaşamına yeniden dönmeye başladı. Tedavinin ilk döneminde şiddetli karın ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusma nedeniyle hastaneye tekerlekli sandalyeyle gelen Tanrısevergil'in bugün tedavilerine kendi başına gelip gidebildiği belirtildi. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Melih Şimşek, son kontrollerde tümörün tedaviye iyi yanıt verdiğini söyledi.

Mide kanamasının ardından yapılan endoskopide tümör tespit edilen Erdem Tanrısevergil'in tedavi süreci, kalp damarlarındaki ciddi tıkanıklık ve kronik böbrek yetersizliği de dikkate alınarak planlandı. Kemoterapi ve immünoterapi uygulanan Tanrısevergil'in tedaviyle birlikte genel durumunda belirgin iyileşme görüldü.

'İLK GELDİĞİNDE TEKERLEKLİ SANDALYEDEYDİ'

Hastayla ilk kez Ocak 2026'da karşılaştıklarını belirten Doç. Dr. Melih Şimşek, 'Hastamız karın ağrısı, halsizlik, bulantı ve kusmalarla geldi. İlk günü hatırlıyorum; eşi ve oğluyla birlikte gelmişlerdi ve tekerlekli sandalyedeydi. Muayene masasına alalım dediğimde eşi ve oğlu kollarına girip hastayı yatağa taşımışlardı. Hasta, ağrısının en rahat olduğu pozisyonda yan yatarak duruyordu' dedi.

Yapılan tetkiklerin ardından tümörün özelliklerini hedefli tedavi ve immünoterapi açısından değerlendirdiklerini anlatan Şimşek, kısa sürede tedavi planı oluşturarak kemoterapi ve immünoterapiyi birlikte uygulamaya başladıklarını söyledi.

KALP VE BÖBREK HASTALIĞINA GÖRE TEDAVİ PLANLANDI

Tanrısevergil'in kalp damarlarında ciddi tıkanıklık ve stentlerin yanı sıra kronik böbrek yetersizliği bulunduğunu belirten Şimşek, tedavi dozlarının hastanın mevcut sağlık durumuna göre düzenlendiğini ifade etti.

Şimşek, 'Böbrekler tam fonksiyon görmüyor anlamına geliyor bizim açımızdan. Tedavi planımızı buna göre şekillendirdik, doz ayarlamalarımızı yaptık ve tedavisine başladık' diye konuştu.

Tedavinin iki haftada bir uygulandığını belirten Şimşek, hastanın tedaviye verdiği yanıt ve ortaya çıkan yan etkilere göre kemoterapi ilaçlarında zaman içerisinde değişiklikler yapıldığını söyledi.

'ARTIK TEDAVİYE TEK BAŞINA GELİP GİDİYOR'

Tedavinin ardından hastanın genel durumunda önemli iyileşme görüldüğünü belirten Şimşek, 'O günden bugüne çok yol kat ettik. Hasta artık tedavilere tek başına gelip gidiyor. En son yaptığımız değerlendirmede tümör yanıtının da çok iyi olduğunu gördük' ifadelerini kullandı.

Hastalığın seyrini belirli aralıklarla tomografi veya PET görüntülemeleriyle takip ettiklerini belirten Şimşek, tedavinin alınan yanıta göre sürdürüleceğini kaydetti.

'HER HASTA KENDİ İÇİNDE AYRI BİR HİKAYE'

Kanser tedavisinde kişiselleştirilmiş yaklaşımın önemine dikkat çeken Şimşek, 'Kişiselleştirilmiş tedavi artık çok önemli. Tek tip bir tümör ya da hasta yok, tek bir hastalık yok. Her hasta kendi içinde ayrı bir hikaye. Tümörün özellikleri, hastanın özellikleri ve hastanın kendisine ait hastalıklarını bir araya koyup tedavi planı yaptığınızda işler daha yolunda gidiyor' dedi.

'HİÇ KİMSE MÜCADELEYİ BIRAKMASIN'

Tedavi sürecini anlatan Erdem Tanrısevergil ise mide kanamasının ardından yapılan endoskopide tümör tespit edildiğini söyledi. Hastalık nedeniyle yaklaşık bir-bir buçuk ay yemek yiyemediğini, su içmekte zorlandığını ve ciddi şekilde kilo verdiğini anlatan Tanrısevergil, tedavinin ardından durumunun iyileştiğini belirtti.

Tanrısevergil, 'Şu an gayet normalim, her şey normal. Doktorumun sayesinde çok iyi gidiyor. Her şey iyi gidiyor, güzel gidiyor. Hiç kimse mücadeleyi bırakmasın, moralini düzgün tutsunlar' diye konuştu.