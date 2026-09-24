Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, dere yatağına yuvarlanarak ters durdu. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Karagölet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yakınlarının cenazesinden dönen Kemal B. (44) yönetimindeki 16 BYF 547 plakalı otomobil, geri manevra yaptığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan savrulan otomobil, dere yatağına yuvarlanarak ters şekilde durdu. Kazada sürücü Kemal B. ile araçta bulunan Elif B. (40), Rukiye G. (46), Gülsüm G. (62) ve Elif A. (35) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)