YANGINI ÇAKMAKLA OYNAYAN ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI BELİRLENDİ
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 10 katlı apartmanın 6'ncı katındaki yangına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Yangının, 30 numaralı dairede bulunan çocuğun çakmakla oynadığı sırada salondaki perdelerin tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.
19 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dumandan etkilenen 25 kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi. 19 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
'19 VATANDAŞ GÜVENLİ ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ'
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Mahallesi'ndeki yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Biba, binada mahsur kalan 19 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. (DHA)
Kutay SALİ/BURSA (DHA)-