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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Mahallesi'ndeki yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Biba, binada mahsur kalan 19 kişinin ise güvenli şekilde tahliye edildiğini belirtti. (DHA)

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında dumandan etkilenen 25 kişi olay yerinde ayakta tedavi edildi. 19 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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