Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 31 kilogram yağışın düştüğü kentte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bir evi de su bastı.

Bursa'da gece saatlerinde başlayan sağanak, sürücüler başta olmak üzere vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış, özellikle kent merkezinde etkili olurken, meteorolojiden alınan bilgilere göre kentte metrekareye 31 kilogram yağış düştü. Biriken sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman yaralamalı ve hasarlı kazalar da meydana geldi.

Yıldırım ilçesine bağlı Çınarönü Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir evi su bastı. Evin içinde bulunan eşyalarda hasar meydana geldi. Bursa genelinde yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. (DHA)