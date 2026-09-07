Bayram AYHAN/BATMAN, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Batman Petrolspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, oyuncuların pes etmediğini ve iyi bir mücadele verdiklerini ifade ederek, 'Yine aslında çok mutlu olduğumuz bir akşam yaşadık. Çok güzel bir maç oldu. 4-3 kazandık ama mutlaka hatalarımız da var oyunun içerisinde. Bunları da göz ardı etmeden bu hafta hazırlıklarımızı yapacağız Bodrum maçına. Ama oyunun genelinde özellikle oyuna başlangıcımız çok iyiydi. Oyuna çok iyi başladık. Tam planladığımız şeyler oldu. Golü de bulduk ama sonra biraz daha sert baskı yiyince oyuncu grubu biraz pas oyunundan erken vazgeçtiler. Daha çok uzun oynamaya başladık ve topu rakibe çok verdik. İlk yarının son 20-25 dakikası biraz sıkıntı çektik. İkinci yarı biraz karşılarken değişikliğe gittim açıkçası. Cıssokho'yu biraz daha araya alıp, 5-4-1 biraz daha blok net duralım dedik. Özellikle kenar ortalar için ama takdir yani enteresan bir şey oldu. Bütün golleri yan ortadan yedik. Bunun üzerinde durmamız gerekiyor açıkçası. Daha önce de böyle bir gol yemiştik. Bunu çalışacağız. Ama oyuncularım hiç pes etmediler. Yine pes etmediler. Sonuna kadar mücadele ettiler. Çok iyi mücadele ettiler. O konuda hiçbir şey diyemem ama oyunda topun bizde olduğu anlarda daha dikkatli olmamız gereken yerler var. Bunları çalışacağız' dedi.

STANOJEVİC: ÇOK KOLAY GOLLER YEDİK

Maçın ardından değerlendirmede bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise Batman Petrolspor'u tebrik ederek, 'Batman'ı tebrik ediyorum. 4 gollü bir maçtan sonra tabi ki skoru almak zor. Çok kolay goller yedik. Oyunun genel manasında, genel periyodda oyunu domine ettik. Fakat inanılmaz goller yedik ve sonuç böyle oldu. İleriye bakacağız' diye konuştu.