Koray ÜNLÜ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlar çeşit çeşit balıkla dolarken, balıkçılar açık derin denizlerde görülen 'deve balığı'nı da yakaladı.

Kentte av yasağının sona ermesiyle balık tezgahları yeniden şenlendi. Havaların güzel olması nedeniyle balıklarda bolluk yaşanınca fiyatlar da düştü. Balıkçılar sezonun ilk günlerinde sürprizle karşılaştı. Daha çok açık derin denizlerde yaşayan ve Mersin kıyılarında nadir görülen deve balığı, sezonun ilk avlarında ağlara takıldı. Yaklaşık 500 gramdan 20 kiloya kadar ulaşabilen ve özellikle lezzetini bilenler tarafından tüketilen deve balığı, kilosu 250 TL'den satışa sunuldu.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül itibarıyla Akdeniz'de balıkçıların 'Vira Bismillah' deyip denize açıldığını belirterek, '4-5 aylık yasağın ardından balıkçılar sezonu bekliyordu. İlk avlanmadan gelen verimlilik bizi mutlu etti. Balıkçılarımız balık sahalarını taradıkça, yeni balık yerlerini buldukça, bu sezon verimliliğin artacağını düşünüyoruz. Akdeniz'de her çeşit balığımız çıkıyor. Barbunyadan tutun gümüş, mezgit, kalamar, karides, istavrit her çeşit balığımız var. Akdeniz çeşitlilik açısından diğer denizlere göre daha çok bol bir deniz' diye konuştu.

'BARBUNYA BOLLUĞU YAŞANIYOR'

Bu sezon özellikle barbunya balığının bol çıktığını vurgulayan Polat, 'Mersin ve Akdeniz'in en meşhur balığı barbunyadır. İlk gelen balıkların içinde barbunyanın bol miktarda çıktığını görüyoruz. Barbunyanın yanında gümüş, sardalya, mezgit, istavrit, karides, kalamar, halili, kaya levreği güzel çıkıyor. Bunlarda da bu yıl verim artacağını düşünüyoruz. Tabii fiyatlarda indirime girdi. Sezon açıldıktan sonra eylül, ekim, kasım ayları fiyatların en düşük olduğu aylardır. Halkımız bu ayları değerlendirsinler. Yazın 800-900 TL'ye sattığımız barbunyayı şu an 300 TL'ye satıyoruz. 600-700 TL'ye sattığımız gümüş balığını şu an 300 TL'ye satıyoruz. Sardalya yazın 350 TL civarındaydı, şu an 150-200 TL civarında. Hamsi fiyatları da aynı sardalyaya paralel gidiyor. Marmara'dan palamutlarımız geliyor. Onların da tanesi 100-150 lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok uygun. Yani yasak dönemine göre yüzde 50-60 oranında indirimler oldu. Halkımız bu bolluğu, bereketi değerlendirsin. Bol verimli bir sezon bekliyoruz' dedi.

'YASAKLARA UYULUYOR'

Balıkçıların eskiye göre daha bilinçli olduğunu vurgulayan Polat, 'Eski yıllarda av yasaklarına balıkçılarımız daha az dikkat ediyordu. Şimdi ise yasaklara büyük oranda uyuluyor. Yıllar geçtikçe balıkçılarımız bu konuda bilinçleniyor. Tabii Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de denetimlerini sıkı tutuyor. 24 saat denetim yapıyorlar. Ancak yine de her balık sezonu bir önceki yılı aratıyor. Özellikle bazı balıklarımız neredeyse artık çıkmıyor. Mesele 2 yıldır dil balığına ulaşamıyoruz. Bunun doğal sebeplerden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Bazı balık türleri de kaçıyor. Çünkü Akdeniz'de deniz suyu sıcak ve tuzlu. Bu yüzden de balıklar açık sulara, okyanuslara kaçıyorlar. Bu da bizim balık çeşitliliğimiz az da olsa azaltıyor' ifadelerini kullandı.

'DEVE BALIĞI SÜRPRİZ YAPTI'

Bu yıla bir sürprizle başladıklarının altını çizen Polat, şunları söyledi:

'İlk avlanmada oltalarımıza deve balığı takıldı. Daha önce kasım-aralık ayında çıkan deve balığı sürpriz yaptı. Yaklaşık yarım kilodan, 20 kiloya kadar bu deve balığını görebiliyoruz. Okyanus balığıdır yani açık sularda yaşar. Şu anda denizlerimizde havalar iyi gidiyor. O yüzden avlanma amacıyla bizim denizlerimize geldiğini düşünüyoruz. Çok lezzetli bir balıktır. Sırtındaki örgücünden dolayı, deveye benzediğinden dolayı deve balığı diye adlandırılmıştır. Çok fazla kimsenin bilmediği bir türdür. Genellikle bilen ve özellikle bilen insanların tükettiği bir balıktır.' (DHA)