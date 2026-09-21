MERSİN, (DHA)- RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev başkanlığındaki üst düzey yönetim heyeti, Mersin'de Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, 'Akkuyu NGS'nin 1'inci Güç Ünitesi'ne ait kontrol odası çalışmaya hazır' dedi.

Heyete saha ziyareti sırasında Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, şirket Genel Müdürü Sergei Butckikh ve Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov eşlik etti.

Aleksey Likhachev, 1'inci Güç Ünitesi'nin kontrol odasını ziyaret ederek vardiya amirinden kontrol sistemlerinin hazırlık durumuna ilişkin bilgi aldı. 1. Güç Ünitesi'nin ekipmanları, kademeli olarak tek bir teknolojik sistem şeklinde çalışmaya geçiyor. Hidrolik testlerin ilk aşamasının tamamlanmasının ardından uzmanlar, ana sirkülasyon pompalarını devreye aldı. Halihazırda güç ünitesinin ekipman ve sistemlerinin, reaktör tesisinin soğuk-sıcak testlerinin soğuk aşamasına hazırlanmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Aleksey Likhachev, 1'inci Güç Ünitesi kontrol odasında görev yapan ve her ikisi de Rosatom'un nükleer sektör için uzman yetiştirme alanındaki temel üniversitesi olan Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI mezunu olan reaktör kontrolü başuzmanı Cihan Baca ve türbin kontrolü başuzmanı Melih Bağlı ile de bir sohbet gerçekleştirdi.

Aleksey Likhachev konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Görevimiz bu aşamayı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak lisanslama sürecine geçmek, işletme lisansını almak ve böylece yıl sonuna kadar devreye alma işlemlerine başlamaktır. Ana çalışmalar ünite kontrol odasında yürütülüyor. Buranın artık inşaat halindeki değil, işletmedeki bir santralin kontrol odası olduğu şimdiden görülüyor. Tüm parametreler dijital ekranlara yansıtılıyor, kontrol ve karar alma süreçleri buradan yürütülüyor, personel ise doğrudan gerçek bir tesiste çalışma deneyimi kazanıyor' ifadelerini kullandı.

Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi MEPhI mezunu ve reaktör kontrolü başuzmanı Cihan Baca konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Akkuyu NGS işletme personelinin eğitimi için geliştirilen programa katıldığımda santralin ana kontrol odasında çalışmayı hayal ediyordum. Bugün ise birinci güç ünitesinin ana kontrol odasında çalışıyor ve güç ünitesinin yönetimine doğrudan katılıyorum. Rosatom Genel Müdürü Sayın Aleksey Likhachev ile görüşmek benim ve arkadaşlarım için beklenmedik ve önemli bir gelişme oldu. Kendisi eğitimimiz, faal nükleer santrallerde yaptığımız stajlar, işimiz ve çalışma şartları hakkında sorular sorarak bize başarılar diledi. Rosatom üst düzey yetkilisinin göstermiş olduğu bu ilgi bize güven veriyor ve motivasyonumuzu artırıyor' dedi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. bünyesinde, Türkiye vatandaşlarına yönelik Akkuyu NGS işletme personeli yetiştirme programından mezun 300'den fazla Türk mühendisin görev yaptığı belirtildi. Toplamda en az 600 Türk uzmanın yetiştirilmesi planlanıyor.