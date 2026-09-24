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Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uyuya kalan kişinin yanına yanaşan 2 kişiden birinin cep telefonunu alarak uzaklaşması görülüyor. Şüpheli, S.E.T polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Olay, 13 Eylül'de Taksim metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda uyuyan kişinin yanına yaklaşan 2 şüpheliden biri bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra cep telefonunu alarak uzaklaştı. Uyandığında cep telefonunun olmadığını farkeden kişi, polise giderek şikayetçi oldu. İstasyonda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheli S.E.T.'yi (24) 2 gün sonra Kocatepe Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Hasan YILDIRIM-Doğan Can CESUR/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda metro istasyonunda uyuyan kişinin cep telefonunu çalan iki şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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