Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA) -MANİSA'nın Akhisar ilçesinde durdurulan otomobilde, 5 bin 47 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Y.T. (24), tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Şüphe üzerine durdurulan otomobilde ekiplerin aramasında, 5 bin 47 sentetik hap ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Y.T., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)