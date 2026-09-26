Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da yaşayan 119 işitme engelli ve aileleri, 17 takım halinde düzenlenen bowling turnuvasında yarıştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftası kapsamında 'Sessiz Eller Güçlü Atışlar' sloganıyla bowling turnuvası düzenledi. Samsun Bowling Akademisi'nde düzenlenen turnuvaya 119 işitme engelli ile aileleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından turnuvaya katılanlara forma verildi. Formlarını giyen işitme engelliler, 17 takım oluşturdu. Birincilik için yarışan takımlar, turnuva boyunca birbirlerine işaret diliyle taktik verdi. Bowling toplarını atarak birbirleriyle yarışan işitme engelliler, turnuva boyunca doyasıya eğlendi.

HER ZAMAN ONLARIN YANINDAYIZ VE OLMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ

Turnuva hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır, '23-29 Eylül Uluslararası İşitme Engelliler Haftasında işitme engellilerle bir farkındalık oluşturmak, onları fark ettiğimizi ortaya koymak için bir bowling turnuvası düzenledik. Bowling turnuvasında 17 takım 119 işitme engelli bireylerimizi ve ailelerini burada misafir ediyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman özel gereksinimli bireylerimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Özellikle Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan'ın bu konudaki destekleri sonsuzdur. Bize bu konuda özgüven aşılıyor ve her zaman işitme engellilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz' dedi. (DHA)