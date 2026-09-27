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Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Olay, saat 22.30 sıralarında Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Aralarında kız meselesin nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen T.K. ile A.İ. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle T.K., bıçakla A.İ.'yi sol bacağından bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Atakum ilçesinde A.İ. (21), husumetlisi T.K. (20) tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı.

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