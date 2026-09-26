SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da kırsal mahallelerde eğitim gören çocuklara yönelik düzenlenen sosyal sorumluluk proje kapsamında, öğrencilere Samsunspor temalı çanta ve kırtasiye setleri hediye edildi.

1965 Samsunspor Derneği tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen 'Bu şehrin çocukları Samsunsporludur' kampanyası kapsamında Kavak ve Havza ilçelerindeki kırsal mahalle okullarında eğitim gören 100'den fazla öğrenciye Samsunspor temalı çantalar ve kırtasiye setleri hediye edildi. Eğitime destek verirken çocuklara Samsunspor sevgisini aşılamayı amaçlayan proje, miniklerin yüzünü güldürdü. Dernek gönüllüleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kavak ilçesindeki Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulu, Havza ilçesindeki Çelikalan, Erikbelen ve Çayırözü İlkokullarını ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinlikte 100'ü aşkın öğrenciye Samsunspor Store'dan dernek üyelerinin katkılarıyla satın alınan okul çantalarının yanı sıra defter, kalem, boya kitabı ve boya kalemi gibi eğitim hayatlarına katkı sunacak çeşitli kırtasiye ürünleri dağıtıldı.

HEDEF 300'DEN FAZLA ÇOCUĞUN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK

Gönüllüler, yılsonuna kadar 300'den fazla öğrenciye ulaşmayı ve 300 eve Atatürklü armayı taşımayı hedefliyor. Eğitime destek verirken aynı zamanda gelecek nesillere Samsunspor ruhunu aktaran projenin, önümüzdeki günlerde kentin farklı kırsal mahallelerindeki okullarla devam etmesi planlanıyor. (DHA)